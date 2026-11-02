Felicitas Alvite, conocida popularmente como la “Toretto”, solicitó declarar en la primera audiencia del juicio que se lleva a cabo en su contra, donde se mostró profundamente afectada y le pidió perdón a la familia de Walter Armand, el motociclista que falleció tras ser atropellado por ella en abril de 2024.

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En el inicio de la audiencia en el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de La Plata, la acusada tomó la palabra. "Cargo con el peso de haber dejado una familia rota; es algo que nunca me imaginé que en mi vida me iba a pasar; lo sufro como si fuera el primer día", expresó entre lágrimas.

Sobre el impacto de su apodo, Alvite comentó: "Se han instalado muchas cosas a partir de un video de Tik Tok en donde me hago llamar la Toretto, pero nada de eso es lo que soy. Me han llamado de muchos programas, pero por respeto a la familia nunca hablé en otro lado que no fuera en este ámbito".

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"Jamás le haría daño a alguien", concluyó la joven, quien tuvo que suspender su declaración tras la emotiva intervención.

La joven, actualmente de 23 años, está imputada por homicidio simple con dolo eventual, una figura que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión. También será juzgada Valentina Velázquez, de 22 años, quien viajaba en otro vehículo aquella madrugada.

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Según la investigación, el 12 de abril de 2024, Alvite conducía un Volkswagen Gol y habría participado de una picada con el Peugeot 208 de su amiga. Las cámaras de seguridad registraron a ambos vehículos circulando a alta velocidad y cruzando semáforos en rojo antes de que el Gol embistiera la moto de Armand, en la intersección de las avenidas 13 y 532.

La fiscalía buscará demostrar que Alvite era consciente del riesgo que implicaba su conducta al volante y que, pese a ello, continuó manejando de esa manera. La querella, patrocinada por el abogado Fernando Burlando, también intentará sostener la acusación.

Por su parte, la defensa, encabezada por Flavio Gliemmo, buscará cuestionar las pruebas que apuntan a la existencia de una carrera ilegal y sostener que se trató de un siniestro vial sin intención de provocar la muerte.

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Durante el alegato de apertura, Delfina Burlando, hija del reconocido abogado y querellante, aportó detalles sobre los agravantes que sustentan la acusación: "Cruzó al menos seis semáforos en rojo. Seis veces la ciudad y la ley le ordenaron detenerse y ella decidió seguir. No fue un error, fue una decisión. Fue su pie sobre el acelerador".