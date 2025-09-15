La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) se sumará a un apagón de luces junto a las otras 61 casas argentinas de altos estudios.

"Mañana las 62 Universidades Nacionales apagaremos todas las luces. Cinco minutos a partir de las 20.00 para expresar nuestro apoyo a la insistencia en el Congreso Nacional. ¡Acompáñanos apagando vos también las luces en tu casa!", expresaron desde la cuenta oficial del Rectorado, que encabeza Alfredo Lazzeretti.

Cabe recordar que el Poder Ejecutivo nacional vetó en su totalidad el Proyecto de Ley Nº27.795, aprobado por el Congreso el 21 de agosto de 2025.

El mismo buscaba garantizar la sostenibilidad financiera de las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente.

Además del apagón, el miércoles en el centro de la Ciudad de Buenos Aires se llevará a cabo la tercera Marcha Federal Universitaria. Al mismo tiempo, en la Cámara de Diputados se discutirá el rechazo al veto contra la ley de financiamiento de las universidades que firmó Javier Milei.

La convocatoria está planteada desde las 17 en la zona del Congreso y a las 18 comenzará el acto central bajo la consigna “Nuestro futuro no se veta”.