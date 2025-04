“El Gobierno no levanta el cepo en el mejor momento. El año pasado, cuando pudo hacerlo, se encontraba en un lugar de confort, con el dólar fuera de las pantallas de la tele”, explicó Hernán Lacunza en declaraciones televisivas.

Y agregó: “Ahora perdió 2.500 millones de dólares en tres semanas, la brecha pasó de 15 a 30% y el Riesgo País de 600 a 1000. Por ende, el Gobierno no decidió levantar el cepo porque estaba diseñado así tácticamente; el plan original era dejar esto para noviembre, pero a mitad del río se dieron cuenta que no llegaban”. "En el corto plazo este medida va tener consecuencias en la inflación y el consumo”, completó el ex funcionario del PRO.

Rápidamente los libertarios salieron a cruzarlo con todo.

Incluso el Jefe de Estado Javier Milei le respondió: "Sos un mentiroso, igual que como le mentiste al presidente de una institución diciéndole que tenías info confidencial.

Cuando eso se filtró llamaste a MECON para decir que eso era falso. Te cuento, antes que vos había llamado la persona que recibió tu chisme barato".

Además, el diputado bonaerense por La Libertad Avanza, Agustín Romo, cuestionó al ex Ministro macrista: “¿Este Lacunza es el que defaulteó su propia deuda en pesos no?”, chicaneó. Y agregó: “Nosotros sacamos el cepo que puso Lacunza. Y le va a tocar llorarlo para siempre”.

Asimismo, el titular de la cartera de Economía Nacional Luis Caputo también le contestó a Lacunza: "Ya conté el viernes la historia tal cual fue: El esquema cambiario de bandas ya lo habíamos acordado en agosto del año pasado y la salida del cepo iba a ser cuando lográramos acordar los montos. Lamento tener que desmentir así a alguien a quien tengo aprecio, pero es lo que corresponde. Dejemos las mentiras para los kirchneristas, y si no, a no jactarse de ser distintos a éstos".