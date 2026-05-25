Tras el golpe delictivo en la casa de Juan Martín del Potro en su casa de Tandil, se logró la desarticulación de una banda que se dedicaba a cometer atracos en las fincas de estrellas del deporte internacional.

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Dos de los sospechosos cayeron en la terminal de Retiro, cuando pretendían viajar a Misiones. Los apresados -cuatro ciudadanos chilenos y uno argentino - integraron una banda de siete chilenos que fueron acusados en Florida (Estados Unidos) de robar en las casas de deportistas profesionales de la NBA y la NFL (fútbol americano).

Entre las víctimas se cuenta a Patrick Mahomes, figura de los Kansas City Chiefs del fútbol americano, y Travis Kelce, del mismo equipo y pareja de la cantante Taylor Swift; Joe Burrow, de los Bengals de Cincinnati, así como a jugadores de los Buccaneers de Tampa Bay, también de la NFL. En el básquet, robó a integrantes de los Milwaukee Bucks y los Memphis Grizzlies, aunque no se dieron a conocer las identidades de los damnificados.

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El fiscal general de Azul, Marcelo Sobrino, brindó detalles de la exitosa investigación que permitió dar con cinco delincuentes, entre los cuales había dos con alerta rojo de Interpol -además de pedidos de captura en Chile- y ahora se deberá resolver sobre un pedido de extradición que ya remitió Estados Unidos.

Sobrino describió que la pesquisa comenzó con las cámaras de seguridad del Municipio y privadas que detectaron un auto que, el día anterior al robo, rondaba la casa de la familia Del Potro y agregó que tras el hecho ocurrido el viernes 15 de mayo, comenzaron a hacer un seguimiento a través de dispositivos de videovigilancia instalados en Rauch y Las Flores.

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Según publicó el medio El Eco, el fiscal general indicó que los detectaron en las imágenes de las cámaras de una estación de servicios de Las Flores, donde los delincuentes pararon e incluso utilizaron una tarjeta de débito o crédito. A partir de esa medida, la fiscalía logró detectar dos números de celulares con comunicaciones reiteradas y pidió la intervención de las líneas. Sobrino mencionó que a través de una “infracción de tránsito”, labrada al vehículo sospechoso a raíz de que el conductor no pudo mostrar la documentación, permitió seguir el auto.

De este modo, el doctor Sobrino evaluó que a partir de las cámaras, la multa en Buenos Aires, el taller mecánico, una mancha de sangre encontrada en la casa de Del Potro, las llamadas y escuchas telefónicas, “el tema es poder conectar todos los elementos necesarios para poder demostrar, por supuesto con comprueba efectiva, ante la Justicia prima facie la participación de estas personas”.

En tanto, en diálogo con A24, ratificó que la banda se trasladó exclusivamente a Tandil para robar en la casa de Del Potro y aclaró que la investigación prosigue, ya que no está descartada la participación de algún “entregador” que pudo aportar datos de la ubicación de la finca y de los movimientos de sus habitantes.

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Por otra parte, el fiscal Sobrino sostuvo que la banda tenía como objetivo hacerse de trofeos, medallas y objetos vinculados a carreras deportivas de estrellas, y evaluó que de acuerdo a la experiencia en investigaciones de ciber crimen que ha llevado adelante la fiscalía temática de Azul, en la deep web –internet profunda- existe un mercado oculto donde se venden armas, drogas y mercancía especial que no podría ofrecerse por las redes sociales que utiliza la mayoría de la población.

En tanto, el doctor Sobrino no brindó precisiones en torno a la posible recuperación de los bienes que le sustrajeron al tenista, aunque expuso que los sospechosos que fueron sorprendidos en un auto en la ciudad de Junín tenían en su poder elementos del botín.