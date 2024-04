En el marco de la convocatoria a la marcha del 23 de abril “en defensa de la educación y del sistema universitario público argentino”, el Concejo Deliberante de Lanús aprobó el repudio al congelamiento del presupuesto para las Casas de Altos Estudios.

La iniciativa aprobada en la sesión ordinaria de este jueves fue presentada por el bloque de la Unión Cívica Radical en consonancia con la adhesión de la UCR bonaerense a la movilización del Congreso a Plaza de Mayo que se realizará el próximo martes.

Durante el debate en el recinto estuvo presente la vicerrectora de la Universidad Nacional de Lanús (UNLA), Georgina Hernández; así como los gremios no docentes universitarios y miembros de centros de estudiantes.

El presidente del bloque radical, Emiliano Bursese, defendió el reclamo y acusó de “absurdo y repudiable ajuste que lleva adelante el Gobierno nacional contra las universidades”. Y agregó que además “hay otro contexto de crisis con la suba de los servicios”.

En tanto que por el peronismo, Daniel Dragoni destacó: “Está muy bien qué los pibes salgan a la calle, no nos asustemos, está muy bien qué discutan dónde y cómo quieren estudiar”. Y cerró: “Que la educación sea para todos y no para unos pocos que lo puedan pagar”.

Damián Sala por el PRO y Belén Berrueco tomaron la palabra para acompañar el reclamo y apoyar el repudio al recorte presupuestario a las Universidades impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Desde la bancada libertaria justificaron su voto negativo, los únicos dos ediles que rechazaron el repudio que fue aprobado con los 22 votos del resto de las fuerzas.

Mariana Ayesa criticó la “hipocresía” de “algunas autoridades universitarias que no se quejaron de la no actualización del presupuesto cuando es el mismo desde septiembre de 2022. Durante el año pasado no reclamaron nada, se ve que había un gobierno amigo”.

Qué otros temas se trataron en la sesión

Se dio ingreso formal a expedientes girados por el Departamento Ejecutivo tales como la Creación del Parque Las Colonias y la designación de una nueva jueza de Faltas, a ocupar uno de los lugares vacantes.

Se destacaron los proyectos de modificación de la ordenanza Fiscal e Impositiva, y una ampliación del presupuesto; que según informa el medio local El Termómetro podría tratarse en una sesión extraordinaria el próximo lunes.