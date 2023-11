"Siempre he sido y seré de Juntos por el Cambio"



Horacio Rodríguez Larreta ratificó su permanencia en la coalición y desmintió a Pamela David tras decir que él sería el ministro de Economía de un eventual Gobierno de Sergio Massa: "No hay nada de eso, no me reuní con él". pic.twitter.com/DgeC4FOjNp