El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque lanzó cuestionamientos al espacio que lidera Máximo Kirchner por la disputa interna con Axel Kicillof.

Puede interesarte

“Tendríamos que estar contentos que con el Gobernador de la provincia más poblada, en un contexto de asfixia, estemos en pie. Es para saludar y parece que es un problema”, expresó Larroque al programa On the record de Iván Schargrodsky.

El funcionario de Axel Kicillof, quien era parte de la mesa chica de La Cámpora hasta que decidió abrir su propio espacio, recordó la polémica tras la frase del Gobernador cuando dijo que el Peronismo debía escribir nuevas canciones:

“No se entiende la reacción a esa frase de Kicillof… Si se dejaba pasar eso no pasaba nada. ¿Acaso Néstor Kirchner no compuso nuevas canciones?, ¿Cristina Kirchner no fue nuevas canciones?”, lanzó.

En ese sentido, criticó los cánticos que se expresaron en un acto de Máximo Kirchner en La Plata:

“Si hacés un acto donde vas a cantar contra el gobernador de la provincia más poblada a cuatro cuadras de la gobernación y sos funcionario, es medio raro”, consideró Larroque.

Puede interesarte

En relación a la interna del PJ Nacional, remarcó la figura de la ex presidenta:

“Cristina Kirchner es la referencia política contemporánea más importante y eso no está en discusión”, cerró de manera contundente, Larroque.