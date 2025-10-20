En la sala de conferencias de la Casa de Gobierno bonaerense, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, destacó el éxito de la última edición de los Juegos Bonaerenses y subrayó el esfuerzo económico de la Provincia para mantener la competencia. “Sostuvimos los casi treinta mil finalistas en Mar del Plata, lo cual es una inmensa noticia para la ciudad, que volvió a ser feliz por una semana”, celebró.

Ads

El funcionario explicó que este año participaron más de 480 mil bonaerenses, cifra récord que —según remarcó— duplica la cantidad de inscriptos desde que Axel Kicillof asumió la gobernación. Además, precisó que la competencia abarcó más de cien disciplinas y que un 30% de la población estudiantil bonaerense tomó parte en el evento.

“Estamos muy contentos, porque la alegría que tenían esos pibes es enorme. La mayoría conoció el mar por primera vez gracias a esta política pública”, expresó Larroque, al resaltar el impacto social de la iniciativa.

Ads

Puede interesarte

En ese sentido, el ministro detalló que la inversión provincial fue de 18 mil millones de pesos, a los que se sumaron 10 mil millones aportados por los municipios y un movimiento económico adicional de unos 3 mil millones en consumo por parte de las delegaciones en Mar del Plata. “Hay un movimiento económico muy importante, además de todo lo que significa en materia deportiva, cultural e integración social”, sostuvo.

Durante su exposición, Larroque también cuestionó al Gobierno nacional por no haber sostenido los tradicionales Juegos Evita. “El gobierno nacional se patinó 90 mil millones de dólares y no tuvo recursos para sostener los juegos”, apuntó. Y agregó: “Nosotros seguimos creyendo profundamente en la justicia social y la materializamos todos los días con esfuerzo”.

Ads

El ministro concluyó con un mensaje de orgullo por los resultados obtenidos: “La sonrisa de los chicos, las chicas, las personas mayores y las personas con discapacidad que pudieron disfrutar de la final de los juegos no tiene precio, y nosotros trabajamos para que eso sea posible”.