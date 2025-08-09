En un mensaje por cadena nacional, el presidente Javier Milei anunció este viernes dos medidas para “amurallar el déficit cero” y blindar la política monetaria de su Gobierno. Lo hizo tras acusar a diputados y senadores de haber impulsado un “engaño demagógico” que implicaría “un endeudamiento de más de 300.000 millones de dólares” y “tomar a los ciudadanos como idiotas”.

Ads

La primera iniciativa será el envío al Congreso de un proyecto de ley que penalice a los legisladores que aprueben presupuestos con déficit fiscal. La norma establecerá una regla fiscal estricta que obligue al sector público nacional a mantener equilibrio o superávit, y fijará sanciones penales para quienes incumplan. “Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido”, advirtió Milei.

Puede interesarte

La segunda medida, que se formalizará el lunes, es una instrucción al Ministerio de Economía para prohibir que el Tesoro Nacional financie el gasto primario con emisión monetaria. “En la práctica ya lo implementábamos, pero ahora lo formalizamos”, explicó el Presidente.

Ads

Cadena Nacional del Presidente de la Nación, Javier Milei.



Medidas para amurallar el déficit cero y la política monetaria del Gobierno. pic.twitter.com/dIAzTVi1OK — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 9, 2025

Flanqueado por su gabinete económico (entre ellos el ministro Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili), Milei afirmó que “la inflación se ha desplomado y va camino a desaparecer para el año que viene”. Sin embargo, acusó a la oposición de buscar “quebrar la economía y arrastrarnos de nuevo al abismo” para recuperar “poder y privilegios”.

En su discurso, grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, también defendió los vetos recientes a leyes votadas por la mayoría opositora, como el aumento de jubilaciones y la emergencia en discapacidad. Según el mandatario, esas normas y otras en debate “representan un gasto anualizado del 2,5% del PBI”, equivalente “a una YPF por año”.

Ads