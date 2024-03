El exministro de Seguridad bonaerense aseguró que “se tiene que acudir a los especialistas” y señaló que “las Fuerzas Armadas no están preparadas para esto. Ni siquiera tienen la capacidad logística que creen tener. No conocen la inteligencia criminal ni cómo moverse en estos barrios porque no fueron entrenados para eso. Es perder el tiempo”.

En declaraciones a radio La Red, Sergio Berni aseveró que la decisión de Patricia Bullrich de enviar a los Federales a Rosario “es equivocada” e ironizó: “Esto es tan estúpido como pensar que un maestro puede suplantar a un médico en el hospital por el solo hecho de que los dos usan guardapolvo blanco”.

Puede interesarte

“No tienen ni idea de lo que tienen que hacer porque no están preparadas para eso” manifestó al tiempo que afirmó que “ni siquiera tienen la voluntad de ir [a Rosario] y cuando un soldado entra al campo de batalla sin voluntad es una baja cantada”.

Aunque aclaró que se comunicó con Bullrich a pedido del gobernador Kicillof, para decirle que la Provincia se ponía a disposición. “Hoy, la logística que tenemos en Buenos Aires está a la vanguardia. Cuando [la ministra] llegue de Rosario vamos a tener una reunión para ayudar a los rosarinos”, indicó.

Puede interesarte

Y en ese marco aseguró que “se puede resolver” y que “los síntomas que estamos viendo son el comienzo de una profundización de la violencia típica del accionar de estas bandas criminales, por eso tenemos la obligación de ayudar, no es solo de Rosario, sino que es de toda la Argentina porque lo que no se soluciona se esparce como mancha de aceite, se expande con un efecto amplificado”.