La consagración de Las Leonas en el Mundial de hockey sobre césped generó una rápida ola de festejos entre dirigentes bonaerenses. Después de la victoria ante Países Bajos y la conquista de la tercera estrella mundial para la Argentina, funcionarios, legisladores e intendentes de la Provincia utilizaron sus redes sociales para felicitar al seleccionado.

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Entre los primeros mensajes estuvo el del Gobernador Axel Kicillof que publico en su cuenta de Instagram un carruseul con fotos de las campeonas y el siguiente mensaje: “La tercera es Argentina ¡Gracias Leonas por esta alegría! ¡CAMPEONAS DEL MUNDO!”

el de la vicegobernadora Verónica Magario, quien felicitó a las jugadoras y al cuerpo técnico por “volver a dejar en lo más alto del mundo del deporte al pueblo argentino”.

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“Gracias por dejar el corazón en cada encuentro. Son un ejemplo de resiliencia y trabajo colectivo. ¡Vamos Argentina!”, expresó.

También la ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense, Estela Díaz, celebró la consagración con un breve mensaje: “¡Felicitaciones Leonas, campeonas del mundo del hockey femenino! Orgullo nacional”.

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Desde la Legislatura bonaerense, el senador Sergio Berni destacó el esfuerzo y el carácter del seleccionado. “Con esfuerzo, talento y el carácter que las distingue, volvieron a llevar nuestra bandera a lo más alto y conquistaron la tercera estrella”, sostuvo.

“Un enorme orgullo para todo el deporte argentino. ¡Felicitaciones, campeonas!”, agregó.

El orgullo platense por Granatto

La presencia bonaerense en el plantel tuvo un capítulo especial en los mensajes de los dirigentes, particularmente por la actuación de María José Granatto, una de las protagonistas de la final y referente del hockey de La Plata.

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La diputada nacional Victoria Tolosa Paz, también platense y vinculada al hockey, contó que el título la emocionó de una manera especial porque ella misma soñó alguna vez con jugar a ese deporte.

“Sé todo lo que hay detrás de esa camiseta: las horas de entrenamiento, los viajes, el esfuerzo, las derrotas que enseñan y, sobre todo, ese orgullo inmenso de representar a la Argentina”, escribió.

Tolosa Paz destacó especialmente a Majo y Vicky Granatto, a quienes definió como “dos hijas del hockey de nuestra ciudad”.

“Ellas son parte de una historia que nació en las canchas de La Plata y que hoy llega a lo más alto”, señaló.

En la misma línea, el intendente de La Plata, Julio Alak, felicitó al seleccionado y dedicó un reconocimiento especial a las hermanas Granatto.

“Felicitaciones a todo el seleccionado argentino por esta enorme alegría y, especialmente, a nuestras queridas platenses Majo y Vicky Granatto, que llevan el talento y el orgullo de nuestra ciudad a lo más alto”, expresó.

“¡Argentina y La Plata celebran con ustedes!”, concluyó.

Reconocimiento a las bonaerenses

Los mensajes también pusieron el foco en otras representantes vinculadas con distintos puntos de la Provincia.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, felicitó a todo el plantel y realizó un reconocimiento especial a Agostina Alonso, a quien destacó como “vecina de Tigre”.

“¡Las Leonas son campeonas del mundo! Con su victoria ante Países Bajos, conquistaron la tercera estrella dorada para Argentina en hockey femenino”, publicó.

Por su parte, el intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, eligió destacar los valores detrás de la consagración.

“Una vez más, el hockey argentino está en lo más alto”, señaló, y remarcó el “esfuerzo, dedicación, compromiso y trabajo en equipo” que representa el seleccionado.

Nardini sostuvo además que detrás de cada triunfo hay “años de entrenamiento, sacrificio y un grupo que entiende que nadie llega solo”.

“Ese es el verdadero valor del deporte y el ejemplo que nuestras Leonas vuelven a darle a todo el país. ¡Orgullo argentino!”, afirmó.

Desde La Matanza, el intendente Fernando Espinoza también celebró el título y destacó el impacto de la selección más allá del resultado deportivo.

“A pura pasión y con una hazaña deportiva única, nos trajeron la tercera”, escribió.

Luego felicitó a Las Leonas y sostuvo que son “orgullo y fuente de inspiración para millones de chicas, chicos y para todas las argentinas y argentinos”.

La tercera estrella mundial de Las Leonas, conseguida después de 16 años, tuvo así su correlato en las redes de la dirigencia bonaerense. El festejo nacional también tuvo una fuerte impronta provincial, con reconocimientos a las jugadoras vinculadas a La Plata, Moreno y Tigre y elogios al esfuerzo colectivo que llevó nuevamente a la Argentina a lo más alto del hockey mundial.