La autopista Panamericana, con sus tres ramales Pilar, Campana y Tigre, es la principal entrada a la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Desde hace tiempo costaba entender que en una vía donde la cantidad de siniestros es significativa no exista fiscalización permanente y móvil. Durante años, Municipios, Provincia y Nación se pasan la pelota y las muertes siguieron corriendo como si nada. La la ONG, Madres del Dolor, desde hace tiempo viene denunciando en LaNoticia1.com que "las picadas ilegales en el Acceso Norte no se detienen".

En los últimos años, la gran cantidad de siniestros y víctimas fatales dejó en evidencia el descontrol y la nula vigilancia en esa importante arteria. Los automovilistas le reclaman al Estado por la falta de monitoreo sobre los vehículos que ingresan a la traza, que con maniobras imprudentes y tenmerarias ponen en peligro a miles de familias que circulan por esta vía. También reprochaban la inexistencia de una patrulla motorizada exclusiva para la autopista, tal como lo hacía Gendarmería en moto hasta el año 2015: su sola presencia generaba respeto en los conductores.

"No por mucho banquinear se amanece más temprano". El Martín Fierro nos lo enseñó hace años. pic.twitter.com/HwBzyjC8VC — Pablo Martinez Carignano (@pmcarignano) July 5, 2022

Quien tomó nota de este sistema que funcionó muy bien hasta el 2015, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, fue el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martinez Carignano. El funcionario nacional lleva adelante una interesante gestión al frente de una de las carteras clave del Ministerio de Transporte de la Nación, a cargo de Alexis Guerrera. Según informó en su cuenta de Twitter, donde se define como un alguien que trabaja "para salvar vidas", las motos de la ANSV volvieron a salir a controlar la Panamericana.

Picadas, excesos de velocidad, banquineros, automovilistas que tapan su patente para no ser infraccionados y conductores imprudentes ahora están bajo la lupa de los inspectores de Vialidad, que a diario logran detectar irregularidades y prevenir accidentes. Y quienes transitan dirariamente por la Panamericana ya notan el cambio. "La autopista es un descontrol y da miedo subir con tu familia a arriesgar la vida. Ojalá que con estos controles empiece a bajar un poco la locura de los conductores", expresó un usuario que suele recorrer desde Vicente López hasta Tigre.

Pero qué mal vienen las patentes traseras, se salen de nada... Hay que ser garca, eh? Sacar la chapa para exceder la velocidad y quedar impune. Por suerte la ANSV no mira para otro lado. pic.twitter.com/uVRspVP86K — Pablo Martinez Carignano (@pmcarignano) July 5, 2022

Martínez Carigiano decidió dar a concocer los avances en materia de seguridad vial, tal como lo hacen los políticos en esta tiempo: por redes sociales "No por mucho banquinear se amanece más temprano"; "Pero qué mal vienen las patentes traseras, se salen de nada... Hay que ser garca, eh? Sacar la chapa para exceder la velocidad y quedar impune"; "Algunos vivos no quieren respetar los límites y, para evitar la multa, quitan la patente trasera. Sepan que no son piolas". Así se expresa en Twitter el funcionario para mostrar las motos que controlan Panamericana.

LaNoticia1.com intentó en reiteradas oportunidades comunicarse con Martínez Carigiano pero hasta el momento no obtuvo respuesta. No obstante, el funcionario se muestra muy activo en las redes sociales y mantiene un contacto fluido con sus seguidores. Pedimos controles en todas las rutas y principalmente en la autopista Panamericana, donde continuamente denunciamos picadas. Sabemos que comenzaron con estos controles en moto y tengo buena comunicación con Pablo", comentó a este medio Viviam Perrone, madre de Kevin Sedano, quien murió atropellado en 2002 en Vicente López.

"Sé que están controlando. Me parece que todavía faltan más controles y especialmente en los horarios de la noche donde se registran los mayores excesos de velocidad. Pero, por lo menos, comenzaron con estos controles en moto que sirven mucho para prevenir accidentes y muertes. Ahora estamos esperando a ver estadísticas para sabes cuántos controles se llevan a cabo y qué resultados arrojaron", detalló ante nuestros micrófonos Perrone, la fundadora de la Asociación Civil Madres del Dolor y una de las referentes argentinas en el activismo por la seguridad vial.

Cabe aclarar que la autopista Panamericana está bajo la órbita de Nación, por lo cual tanto la Provincia de Buenos Aires como los municipios que albergan esa arteria no se responsabilizan por los controles. Pese a ello, el primer titular de la cartera de Transporte en la gestión Kicillof, Alejo Supply, había asegurado en LaNoticia1.com que la seguridad vial "está en la agenda del Gobierno bonaerense" y sostuvo que "las muertes por hechos viales también son una pandemia". Este año, con la asunción de Jorge D'Onofrio, el ministro prometió seguir la misma línea.