El diputado nacional, Alejandro Finocchiaro, acompañó al presidente del bloque de concejales de Juntos de Lomas de Zamora, Gustavo Ganchegui, a un encuentro con militantes y vecinos, bajo la consigna “¿Por qué creen que la educación es importante?”.

El ex ministro de Educación nacional reflexionó sobre el contexto actual y no escatimó sus críticas para con el secretario General del SUTEBA, Roberto Baradel y pidió “retomar la lucha que no se perdió, que quedó inconclusa: las políticas públicas educativas las define el estado y no Baradel. Yo la di, Maria Eugenia la dio, Mauricio la dio”.

“Lo más revolucionario que hay que hacer hoy en la Argentina en materia educativa es que nuestros chicos salgan de la escuela sabiendo leer, escribir, sabiendo producir e interpretar textos, conociendo las operaciones matemáticas básicas y a partir de ahí construir”, ironizó el funcionario PRO.

“Admitir la realidad que tenemos es fundamental para poder mejorar”, subrayó y en ese marco refirió que “Hoy en el país tenemos 40 por ciento de pobreza, la mitad de los chicos son pobres y en el Conurbano la cifra se profundiza, 7 de cada 10 padecen de pobreza estructural”.

Por su parte, Ganchegui, habló de la situación de los vecinos y dijo que “en Lomas muchos padres se han acostumbrado y han naturalizado que la escuela no funcione, que no haya agua, que no haya gas. En muchos barrios quedarse en la casa y no ir a la escuela significa que los chicos queden en la calle con todo lo que eso conlleva”.