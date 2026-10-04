La Selección argentina cerró su presentación con una goleada 7-0 y tuvo un marcado protagonismo bonaerense. Tres de los tantos fueron convertidos por futbolistas nacidos en la Provincia: Lautaro Martínez, Gianluca Prestianni y Franco Mastantuono, quienes dejaron su sello en una jornada de muchos goles.

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El primero llegó por intermedio de Lautaro Martínez, nacido en Bahía Blanca. El delantero fue titular y abrió el marcador para Argentina, ratificando su lugar entre los protagonistas del ataque del equipo nacional.

El segundo tanto bonaerense fue de Gianluca Prestianni, nacido en Ciudadela. El delantero también comenzó desde el inicio y convirtió el 3-0, en una goleada que ya empezaba a tomar forma.

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En el complemento llegó otro de los momentos destacados para la Provincia. Franco Mastantuono, nacido en Azul, ingresó desde el banco y convirtió el 6-0, sumando otro gol a una jornada especial para el joven futbolista.

Pero el aporte bonaerense no terminó en los tres goles. También tuvieron minutos Emiliano “Dibu” Martínez, oriundo de Mar del Plata; Facundo Medina, de Villa Fiorito; y Enzo Fernández, nacido en San Martín, quienes fueron titulares.

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También ingresaron durante el segundo tiempo Gerónimo Rulli, nacido en La Plata; Nicolás González, de Escobar; Matías Soulé, de Mar del Plata; Valentín Barco, de 25 de Mayo; y Santiago Castro, nacido en Ciudadela.

Además, Barco tuvo participación directa en el último gol: fue quien asistió a Giuliano Simeone para el 7-0 definitivo.

Así, la goleada tuvo una particularidad para la Provincia de Buenos Aires: tres de los siete goles fueron bonaerenses, con Lautaro Martínez, Gianluca Prestianni y Franco Mastantuono como los encargados de convertir, mientras otros futbolistas nacidos en territorio bonaerense también fueron parte del triunfo.