El diputado bonaerense de la UCR Valentín Miranda presentó un proyecto para que el gobierno de Axel Kicillof informe cuánto dinero prevé recaudar con el nuevo impuesto al juego online y cuál será el destino concreto de esos recursos.

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El pedido surge luego de la Resolución 1149/2026 del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, que estableció un aporte del 2% sobre los premios de los juegos online habilitados en la Provincia.

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Desde el radicalismo cuestionaron que, hasta el momento, no se haya informado con precisión qué programas recibirán los fondos ni qué organismos estarán a cargo de su ejecución.

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En ese sentido, la iniciativa reclama conocer el monto estimado de recaudación, los programas a los que serán asignados los recursos, los organismos responsables de administrarlos, sus objetivos y los plazos previstos para su implementación.

El proyecto advierte que “hasta el momento no se informó con precisión qué programas recibirán esos fondos, qué organismos estarán a cargo de ejecutarlos, cuáles serán sus objetivos ni cuáles son los plazos previstos”.

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El planteo pone el foco en el destino de una nueva fuente de recursos para las arcas bonaerenses y reclama al Ejecutivo provincial mayor transparencia sobre cómo serán utilizados los fondos provenientes de los juegos online.