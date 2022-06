El diputado porteño, Leandro Santoro, se refirió a las posibilidades de que la vicepresidenta Cristina Kirchner sea candidata en 2023. El legislador cercano a Alberto Fernández adelantó que no cree que se lance a la presidencia.

"Intuyo que sí -que será candidata-, lo que no sé es a qué será. Ella va a estar comprometida con el armado del Frente de Todos, no me imagino que quiera ser candidata a presidente", dijo Santoro, en declaraciones al programa Ruleta Rusa (Metro 95.1).

Sobre los debates dentro de Frente de Todos entre el sector kirchnerista y el albertista, Santoro expresó:

"Hay un sector del periodismo que está tratando de mostrar que hay una disputa por el poder entre Alberto y Cristina, y yo no creo que Cristina quiera el lugar de Alberto. Creo que hay una discusión por la concepción del poder, después Cristina podrá estar más o menos contenta con el rol de Alberto, pero muchas veces se lleva todo a lo personal. No la veo a Cristina en ese lugar. Debe tener ganas de ayudar al Frente de Todos y ayudar a la Argentina".