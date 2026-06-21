El Parlamento Federal del Clima aprobó por unanimidad una declaración de respaldo al Plan de Manejo y Conservación Ambiental impulsado en San Nicolás y expresó su preocupación por la prolongada paralización de las áreas recreativas de islas y playas del distrito, actualmente alcanzadas por una medida cautelar judicial.

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La resolución fue votada durante la cuarta sesión ordinaria del organismo realizada en la Legislatura de Córdoba, donde participaron representantes de las 24 jurisdicciones argentinas para debatir políticas ambientales y estrategias frente al cambio climático.

La iniciativa fue presentada por la senadora bonaerense Emilia Subiza, representante de la provincia de Buenos Aires en el Parlamento Federal del Clima.

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Emilia Subiza presentó la iniciativa en el Parlamento Federal del Clima.

Un respaldo nacional al caso San Nicolás

Durante su exposición, la legisladora destacó el proceso desarrollado en San Nicolás para compatibilizar la protección ambiental con el acceso de la comunidad a espacios naturales ubicados en el Delta del Paraná.

Subiza sostuvo que la aprobación del Plan de Manejo Ambiental por parte del Ministerio de Ambiente bonaerense constituye una muestra de que los conflictos ambientales pueden resolverse mediante estudios técnicos, controles y reglas claras.

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"La aprobación del Plan de Manejo Ambiental demuestra el camino a seguir: ante el conflicto, la respuesta es más institucionalidad, más estudios de impacto, más control y reglas claras para garantizar un desarrollo que conviva en armonía con el entorno natural", afirmó.

El documento aprobado por unanimidad considera al Plan de Manejo y Conservación Ambiental como una herramienta adecuada para el ordenamiento territorial, la preservación de los ecosistemas y la mitigación del cambio climático en la región del Delta del Paraná medio.

El reclamo por las playas y espacios recreativos

La declaración también expresa preocupación por la situación de las áreas recreativas de islas y playas de San Nicolás, cuyo funcionamiento continúa afectado por una medida cautelar dictada por la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

En ese sentido, los legisladores señalaron la necesidad de garantizar que la comunidad pueda ejercer, de manera regulada y sustentable, el derecho al disfrute de los espacios naturales.

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Asimismo, el Parlamento Federal del Clima instó a armonizar la protección ambiental con las realidades sociales y productivas de cada territorio, promoviendo criterios técnicos comunes para la gestión de cuencas y ecosistemas compartidos.

Qué es el Parlamento Federal del Clima

El Parlamento Federal del Clima es un organismo integrado por presidentes e integrantes de las comisiones de Ambiente de las legislaturas de todo el país. Se reúne tres veces por año con el objetivo de coordinar iniciativas legislativas, fortalecer políticas públicas ambientales y promover posiciones comunes frente a desafíos vinculados al cambio climático.

Entre sus principales ejes de trabajo se encuentran la implementación de compromisos asumidos en el Acuerdo de París, el acceso a financiamiento internacional para proyectos ambientales y la regulación de los mercados de carbono.

La cuarta sesión se desarrolló en Córdoba y contó con la participación de autoridades provinciales y representantes legislativos de todo el país, quienes destacaron el carácter federal del organismo y su potencial como modelo institucional para otros países.