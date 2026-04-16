Agustín Romo entró a la Legislatura bonaerense el 10 de diciembre del 2023 siendo candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza representando a la séptima sección como referente de “Las Fuerzas del Cielo”, agrupación liderada por el influencer Gordo Dan (Daniel Parisini) y que responde a Santiago Caputo, asesor y estratega del gobierno nacional.

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El dirigente de San Miguel fue jefe de comunicación en la campaña de Javier Milei y un activo usuario del espacio libertario en redes sociales.

Desde septiembre del 2024 ocupaba la jefatura de la bancada del mileismo. Sin embargo, este jueves fue corrido de su cargo. “Nadie me está echando de ningún lado muchachos. Quédense tranquilos y nunca le crean al periodismo. Cuando haya novedades se van a enterar por mi. Mientras tanto, estamos todos juntos trabajando para ganar PBA en 2027. Abrazo a todos”, fueron sus palabras a través de X tras conocerse la novedad.

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Nadie me está echando de ningún lado muchachos. Quédense tranquilos y nunca le crean al periodismo. Cuando haya novedades se van a enterar por mi. Mientras tanto, estamos todos juntos trabajando para ganar PBA en 2027. Abrazo a todos. pic.twitter.com/j3JsVd3QVt — Agustín Romo (@agustinromm) April 16, 2026

Es que de la mano de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el titular de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, llega para reemplazarlo un dirigente de su riñón, el diputado platense Juanes Osaba.

La salida de Romo del mando de la bancada violeta en la Cámara baja es otro golpe para “Las Fuerzas del Cielo” y para Caputo, en la lucha interna del oficialismo nacional.

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