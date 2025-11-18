La comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados bonaerense dio luz verde a dos de las tres iniciativas del gobierno de Axel Kicillof, el Presupuesto 2026 y la ley Fiscal e Impositiva.

En medio de la interna peronista, el apoyo se reunió gracias a los votos de los diputados que responden a La Cámpora, el sector de Martín Insaurralde y el Frente Renovador.

Sin embargo, el tratamiento del Financiamiento, que el propio Ejecutivo considera el punto más sensible y autoriza operaciones por hasta USD 1.990 millones con la posibilidad de destinar un 8% de ese monto a los municipios, se postergó. Según trascendió, será a la espera de consensos y negociación con los diputados opositores que presentaron su propia propuesta.

Para la obtención del endeudamiento, por pedido de los diputados de la oposición y debido a que se necesita la aprobación de los 2/3 en el recinto, la comisión de Presupuesto volverá a reunirse el martes 25.

