Las sesiones previstas en la Cámara de Diputados bonaerense para este lunes, donde una de ellas sería escenario para abordar la crisis que sufre el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) a pedido de la oposición, fueron postergadas.

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La doble sesión -especial y ordinaria- convocada para este lunes fueron aplazadas para este jueves 11 de junio a las 13 y 14 horas, respectivamente.

Desde la oposición, alegan que el peronismo esquiva el debate. Además, habría tenido quórum si se juntaban todos los legisladores que no son de Unión por la Patria.

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Juan Esteban Osaba, de La Libertad Avanza, señaló: “Kicillof no quiere dar la cara por el desastre que hizo con IOMA. El kirchnerismo volteó la sesión para no tener que explicar por qué tienen reventada la obra social de millones de bonaerenses. No les importa que los afiliados no consigan prestaciones, medicamentos o turnos. Siguen poniendo a la legislatura de espaldas a la gente”.

Kicillof no quiere dar la cara por el DESASTRE que hizo con IOMA.

El kirchnerismo volteó la sesión para no tener que explicar por qué tienen reventada la obra social de millones de bonaerenses.

No les importa que los afiliados no consigan prestaciones, medicamentos o turnos.… — Juanes Osaba (@JuanesOsaba) June 8, 2026

El radical Diego Garciarena, indicó que la situación actual de la obra social es “una catástrofe” y “es un tema que no es partidario y que está afectando seriamente la salud pública de los bonaerenses”. “El Gobernador no quiere discutir un tema central para la agenda bonaerense. Afiliados, familiares, prestadores. Todos comparten: IOMA no está cumpliendo sus funciones y misiones”, añadió.

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Perdimos una oportunidad para discutir la catástrofe de IOMA. Es un tema que no es partidario y que está afectando seriamente la salud pública de los bonaerenses.

El Gobernador no quiere discutir un tema central para la agenda bonaerense. Afiliados, familiares, prestadores. Todos… — Diego R Garciarena (@dgarciarena) June 8, 2026

En tanto que Manuel Passaglia, de Hechos, remarcó que la sesión especial se suspendió ”sin acuerdos" y “sin explicaciones”. “Clínicas que no cobran. Medicamentos oncológicos que no llegan. Autorizaciones que no salen. El gobernador que no está en la provincia, pero evidentemente tampoco está en los problemas de la provincia. Siete años gobernando la provincia más grande del país y hay millones de afiliados que no reciben su medicamento”, cuestionó.

IOMA TIENE MÁS DE 2 MILLONES DE AFILIADOS. HOY NO FUNCIONA.



La sesión especial para tratar la crisis de la obra social se suspendió. Sin acuerdos. Sin explicaciones.

Clínicas que no cobran. Medicamentos oncológicos que no llegan. Autorizaciones que no salen.

El gobernador que no… — Manuel Passaglia (@manupassaglia) June 8, 2026

En la nota elevada para el pedido de sesión se propone el tratamiento de una serie de expedientes que abarcan pedidos de informes, declaración de emergencia, citaciones a funcionarios y proyectos orientados a reformar la estructura de control y administración de la obra social estatal.

Además de solicitar explicaciones sobre el estado financiero y prestacional de IOMA, que dirige Homero Giles, varias propuestas plantean la creación de mecanismos de fiscalización legislativa y medidas para garantizar la normalización de sus servicios.

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Una vez concluida la sesión especial, la cámara baja tenía previsto desarrollar una sesión ordinaria desde las 14 horas, con una orden del día con el proyecto presentado por el bloque UCR + Cambio Federal para habilitar la libre disponibilidad del 100% de los fondos municipales transferidos por el Ejecutivo bonaerense, como así también para que la comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda pueda habilitar el reparto de un tercio de los fondos.