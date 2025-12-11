La Cámara de Diputados bonaerense, presidida por Alejandro Dichiara para el próximo ciclo legislativo, sesionará la semana que viene para terminar de completar sus autoridades y oficializar los bloques.

Ads

Tras la sanción del paquete leyes económicas de Axel Kicillof, que incluyeron arduas negociaciones, quedan para definir dos vicepresidencias

En cuanto a las titularidades de bloque, Facundo Tignanelli seguirá en el oficialista Unión por la Patria y en LLA, Agustín Romo.

Ads

En las últimas horas se supo que la UCR+Cambio Federal se dividió con un nuevo bloque que se llamará simplemente UCR-Unión Cívica Radical con Alejandra Lordén y Valentín Miranda, como presidenta y vicepresidente.

Ads