Legislatura bonaerense: Habrá nueva sesión en Diputados para terminar de definir las autoridades
Será el martes 16 a las 16.00 horas. Entre los cargos a definir, están dos vicepresidencias y los jefes de bloques.
La Cámara de Diputados bonaerense, presidida por Alejandro Dichiara para el próximo ciclo legislativo, sesionará la semana que viene para terminar de completar sus autoridades y oficializar los bloques.
Tras la sanción del paquete leyes económicas de Axel Kicillof, que incluyeron arduas negociaciones, quedan para definir dos vicepresidencias
En cuanto a las titularidades de bloque, Facundo Tignanelli seguirá en el oficialista Unión por la Patria y en LLA, Agustín Romo.
En las últimas horas se supo que la UCR+Cambio Federal se dividió con un nuevo bloque que se llamará simplemente UCR-Unión Cívica Radical con Alejandra Lordén y Valentín Miranda, como presidenta y vicepresidente.
