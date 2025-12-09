El bloque del PRO en el Senado bonaerense quedó reducido de siete a cinco miembros, luego de confirmarse el alejamiento de dos de sus integrantes. Se trata de Marcelo “Chuby” Leguizamón (La Plata) y María Emilia Subiza (San Nicolás).

Ambos integrantes del espacio amarillo conformarían la versión en el Senado de Hechos, la plataforma política de Manuel Passaglia, diputado electo por la segunda sección y exintendente de San Nicolás.

El PRO quedó con los nuevos Pablo Petrecca (Junín) y Guillermo Montenegro (Mar del Plata) que se suman a los que siguen Alex Campbell (San Fernando), Jorge Schiavone (Lanús) y Juan Manuel Rico Zini (Pergamino).

Por otro lado, a la ya disminuida bancada radical le siguen dos deserciones para crear el nuevo espacio “UCR – Unión Cívica Radical”, con Valentín Miranda (Trenque Lauquen, cuarta) y Alejandra Lordén (Saladillo, séptima sección) que responderá a las filas del exintendente de Trenque Lauquen y actual titular del Comité de Contingencia, Miguel Fernández.

A ellos se sumaría la legisladora electa de Somos Buenos Aires, Priscila Minnaard (Coronel Dorrego, sexta).

Los integrantes del actual UCR + Cambio Federal son Diego Garciarena (Mar del Plata), Silvina Vaccarezza (monzoísmo, Alberti, cuarta sección) y Matías Civale (Tandil, quinta)