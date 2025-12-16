La Cámara de Diputados bonaerense aprobó la reforma de la Ley de Adopción 14.528, que busca agilizar y mejorar varios puntos del proceso en la Provincia de Buenos Aires.

La iniciativa fue del senador de Unión por la Patria, Marcelo Feliú. Ya había obtenido la media sanción en la Cámara alta pero luego perdió estado parlamentario hasta el año pasado cuando fue le fue devuelto.

Con estas reformas, se busca la unificación de plazos con la legislación nacional, al acortar los tiempos de la declaración de adoptabilidad.

"Tardamos dos años en tratar la reforma de la ley de adopción, si no la tratamos hoy perdía estado parlamentario"

"Tenemos que sacar el adulto-centrismo de las normas y de los juzgados"



Los cambios que introduce la reforma de la Ley de Adopción

Se garantiza y se reafirma el principio que debe gobernar en la ley: el del Interés Superior del Niño , dando participación a los niños, niñas y adolescentes en los procesos de declaración de adoptabilidad y adopción.

, dando participación a los niños, niñas y adolescentes en los procesos de declaración de adoptabilidad y adopción. Se les brinda la asistencia de un letrado especializado.

de un especializado. Brinda un rol preponderante de los servicios locales de promoción y protección de derechos.

de promoción y protección de derechos. Incorporan la posibilidad del dictado de otras figuras sustitutivas a las medida de abrigo ante situaciones de alta vulnerabilidad y cuando no se reúnan las condiciones de adoptabilidad, además de profundizar la necesidad de capacitación de todas las partes intervinientes, en especial de los pretensos adoptantes, para derribar mitos que obstaculizan la decisión de inscribirse para adoptar.

a las medida de abrigo ante situaciones de alta vulnerabilidad y cuando no se reúnan las condiciones de adoptabilidad, además de profundizar la necesidad de capacitación de todas las partes intervinientes, en especial de los pretensos adoptantes, para derribar mitos que obstaculizan la decisión de inscribirse para adoptar. Otorga licencias especiales en el sector público para los adoptantes, tanto para las guardas pre adoptivas como para la adopción y las tramitaciones administrativas.

