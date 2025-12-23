En un marco de tensión interna en el peronismo bonaerense, un sector del bloque de senadores de Unión por la Patria, referenciado en La Cámpora y el kirchnerismo, elevó una nota a la vicegobernadora Verónica Magario, exigiendo una sesión especial para el próximo lunes 29 para designar autoridades.

El bloque oficialista, que ostenta mayoría y quórum propio, acusó además a la presidencia de dilatar el tratamiento de proyectos que perderían estado parlamentario. Si la creación de un laboratorio estatal de medicamentos y una empresa de Emergencias Médicas no se tratan antes de fin de año, caducarán por el Artículo 138 del Reglamento, obligando a reiniciar un proceso que ya cuenta con media sanción de Diputados.

El punto de fondo sigue estando en la designación de autoridades de la Cámara de Senadores que viene exigiendo La Cámpora y por la cual presionan a Magario. En la carta apuntan a que los secretarios administrativo y legislativo tienen sus mandatos vencidos y les exigen abstenerse de realizar actos administrativos bajo amenaza de denuncias penales por usurpación de títulos y honores.

También plantean una nulidad a las licencias otorgadas a los senadores Gabriel Katopodis (UP) y Diego Valenzuela (LLA) por tratarse de un voto con una conformación de la Cámara no habilitada para votar.

El bloque exige la elección de nuevas autoridades para “salvaguardar la continuidad administrativa”.

