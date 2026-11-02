El Senado bonaerense, que preside la vicegobernadora Verónica Magario, llevará adelante una nueva sesión ordinaria el próximo jueves 5 de noviembre.

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Allí se debatirá la creación de un laboratorio de medicamentos estatal, uno de los dos proyectos sobre temas sanitarios que vienen impulsando el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak.

En tanto que la otra iniciativa, la de creación de un Sistema Integrado de Salud (SIPBA), seguirá debatiéndose en comisiones.

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El propio titular de la cartera sanitaria bonaerense lo confirmó en sus redes sociales: “Este jueves el Senado le dará media sanción a la Ley que busca crear la empresa pública de medicamentos bonaerenses, mientras que el proyecto para integrar el sistema de salud bonaerense (SIPBA), será enviado a la Comisión de Presupuesto para recibir aportes de diferentes senadores y senadoras y continuar el camino de la construcción de estas herramientas que son fundamentales para gestionar el sistema de salud bonaerense”, sostuvo.

Este jueves el Senado le dará media sanción a la Ley que busca crear la empresa pública de medicamentos bonaerenses, mientras que el proyecto para integrar el sistema de salud bonaerense (SIPBA), será enviado a la Comisión de Presupuesto para recibir aportes de diferentes senadores y senadoras y continuar el camino de la construcción de estas herramientas que son fundamentales para gestionar el sistema de salud bonaerense. — Nicolás Kreplak (@nkreplak) November 2, 2026

El proyecto del SIPBA propone integrar los distintos subsectores del sistema sanitario —público, privado y de la seguridad social— bajo la coordinación del Ministerio de Salud provincial, con el objetivo de mejorar la articulación y el acceso a los servicios de salud. Entre sus principales herramientas contempla la creación de una Red Bonaerense de Atención y Cuidados, organizada de acuerdo con los distintos niveles de complejidad. Esta iniciativa aún no tiene los consensos suficientes para avanzar.

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Por otra parte, la iniciativa que crea el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense busca fortalecer la producción pública de medicamentos y otros productos médicos, con el objetivo de garantizar el abastecimiento en la provincia y los municipios y reducir costos.