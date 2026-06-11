Representantes de casi todos los bloques de la oposición formularon duras críticas al gobernador Axel Kicillof por la negativa del bloque peronista a realizar la sesión especial para tratar la situación del Instituto de Obra Médico Asistencia (IOMA).

Ads

“Acabamos de terminar una sesión rápida, acelerada, donde quedó clara una cosa: Kicillof no quiere hablar de IOMA. Mientras nosotros estamos acá, una persona que no escucha sigue sin audífonos, un enfermo de cáncer sigue sin medicación, una persona internada está esperando la prótesis y otra está esperando para internarse y no puede hacerlo”, resumió Diego Garciarena, el presidente del bloque UCR + Cambio Federal, durante una conferencia de prensa.

El fracaso en el tratamiento de los proyectos sobre IOMA sucedió luego que la oposición no logró hacerlos avanzar porque no reunió la mayoría especial de 2/3 requerida para el tratamiento sobre tablas.

Ads

“La verdad que no es para hacer este tipo de cuestiones un tema tan importante como es IOMA pero lo que queda claro es que tienen mucho más para esconder que para mostrar y, por lo tanto, lo que ha pasado es una fiel demostración de eso”; cuestionó.

El Gobernador no quiere que se hable de IOMA.

El Gobernador no quiere que se hable de la falta de medicamentos oncológicos.

El Gobernador no quiere que se hable de la falta de prótesis.

El Gobernador no quiere que se hable de las intervenciones quirúrgicas suspendidas

El… pic.twitter.com/MAI5xhV09A — Diego R Garciarena (@dgarciarena) June 11, 2026

Por su parte Martín Rozas (Unión y Libertad), uno de los llamados “libertarios dialoguistas”, sostuvo que “hoy quedó marcado que la oposición está trabajando junta y si es necesario volvernos a juntar por el bien de los bonaerenses es lo que nosotros tenemos que hacer”.

Ads

La sesión especial fue a pedido de los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, las dos UCR, Unión y Libertad, la Coalición Cívica, Hechos y Derecha Popular. Todos juntan 47 escaños necesarios para el quórum y, si bien no estuvieron todos, logró llegar al número necesario.

En la nota elevada para el pedido de sesión se proponía el tratamiento de una serie de expedientes que abarcan pedidos de informes, declaración de emergencia, citaciones a funcionarios y proyectos orientados a reformar la estructura de control y administración de la obra social estatal.

Además de solicitar explicaciones sobre el estado financiero y prestacional de IOMA, que dirige Homero Giles, varias propuestas plantean la creación de mecanismos de fiscalización legislativa y medidas para garantizar la normalización de sus servicios.