La comisión de Legislación General del Senado de la provincia de Buenos Aires dio el visto bueno por mayoría a la creación del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA) y del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria.

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La decisión se tomó durante una nueva reunión en el Salón Antonio Cafiero, en la que avanzó con los dos proyectos de ley enviados por el gobierno de Axel Kicillof vinculados al sistema sanitario. Se trata de iniciativas que ya habían recibido la semana pasada el aval por mayoría, con modificaciones, de la Comisión de Salud Pública.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la comisión, Germán Lago (Fuerza Patria), y contó con la presencia de Diego Videla (Fuerza Patria), Ayelén Durán (Fuerza Patria), Fernando Coronel (Fuerza Patria), Marcelo Leguizamón Brown (Hechos), Gonzalo Cabezas (La Libertad Avanza), Federico Faggioli (Fuerza Patria) y Carlos Kikuchi (Unión y Libertad). De manera remota participaron Guillermo Montenegro (PRO), Pedro Borgini (Fuerza Patria) y Matías De Urraza (La Libertad Avanza).

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Fuerza Patria impuso su mayoría para encaminar ambas iniciativas. La Libertad Avanza, el PRO y Hechos no acompañaron las propuestas.

El proyecto del SIPBA propone integrar los distintos subsectores del sistema sanitario —público, privado y de la seguridad social— bajo la coordinación del Ministerio de Salud provincial, con el objetivo de mejorar la articulación y el acceso a los servicios de salud. Entre sus principales herramientas contempla la creación de una Red Bonaerense de Atención y Cuidados, organizada de acuerdo con los distintos niveles de complejidad.

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Por otra parte, la iniciativa que crea el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense busca fortalecer la producción pública de medicamentos y otros productos médicos, con el objetivo de garantizar el abastecimiento en la provincia y los municipios y reducir costos.

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