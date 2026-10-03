La Comisión de Salud Pública del Senado bonaerense dio despacho favorable por mayoría a dos iniciativas del Poder Ejecutivo: una propone crear el Sistema Integrado de Salud de la provincia de Buenos Aires (SIPBA) y la otra plantea la conformación de un Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense con participación estatal mayoritaria.

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El encuentro se desarrolló en el Salón Antonio Cafiero y fue encabezado por el senador de Fuerza Patria Pedro Borgini, presidente de la comisión. Participaron de manera presencial Mónica Macha (Fuerza Patria) y Betina Riva (La Libertad Avanza), mientras que otros legisladores siguieron la reunión de forma remota.

Los dos proyectos del Poder Ejecutivo obtuvieron despacho favorable por mayoría y ahora serán girados a la Comisión de Legislación General para continuar con su tratamiento.

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Uno de ellos propone la creación del Sistema Integrado de Salud de la provincia de Buenos Aires (SIPBA), mientras que el segundo plantea la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense Sociedad Anónima, con participación estatal mayoritaria.

Durante la reunión también avanzaron otros tres proyectos vinculados con distintas áreas de la salud pública.

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Uno de ellos, presentado por la senadora mandato cumplido Aldana Ahumada, propone que la Provincia adhiera a la Ley Nacional 25.501, que establece la prioridad sanitaria del control y la prevención de las enfermedades cardiovasculares.

Además, la comisión dio despacho favorable a un expediente de la senadora Betina Riva (La Libertad Avanza) que busca incorporar como práctica obligatoria en las neonatologías de los hospitales bonaerenses la prueba de oximetría de pulso.

Por último, los legisladores convalidaron un proyecto del senador Luciano Olivera (La Libertad Avanza) que propone instituir el 1 de abril como Día Provincial del Donante de Médula Ósea.

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Los expedientes continuarán ahora su recorrido por las distintas comisiones del Senado bonaerense antes de su eventual tratamiento en el recinto.