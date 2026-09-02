La Comisión de Salud Pública, que preside Pedro Borgini (Fuerza Patria), frezó los dos proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo provincial, antes de avanzar con su tratamiento.

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Se trata de las iniciativas que crean el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA) y el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria y fueron defendidos por el ministro Nicolás Kreplak días atrás.

De la comisión participaron Betina Riva (La Libertad Avanza), Sergio Berni (Fuerza Patria), Roxana López (Fuerza Patria), Mónica Macha (Fuerza Patria), María Emilia Subiza (Hechos) y Alex Campbell (PRO). En tanto, de manera virtual, participaron Mario Ishii (Fuerza Patria), Diego Valenzuela (La Libertad Avanza). El resto de las iniciativas incluidas en el temario fueron acompañadas por unanimidad.

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Ambos proyectos habían sido presentados la semana pasada ante la comisión por el ministro Kreplak, durante una reunión informativa y, luego de aquella exposición, los senadores acordaron continuar estudiando las iniciativas antes de someterlas a votación. Por ahora, el oficialismo deberá seguir buscando los consensos.

El proyecto del SIPBA propone integrar los distintos subsectores del sistema sanitario —público, privado y de la seguridad social— bajo la coordinación del Ministerio de Salud provincial, con el objetivo de mejorar la articulación y el acceso a los servicios de salud. Entre sus principales herramientas contempla la creación de una Red Bonaerense de Atención y Cuidados, organizada de acuerdo con los distintos niveles de complejidad.

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Por otra parte, la iniciativa que crea el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense busca fortalecer la producción pública de medicamentos y otros productos médicos, con el objetivo de garantizar el abastecimiento en la provincia y los municipios y reducir costos.