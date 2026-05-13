El bloque de diputados bonaerenses de La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley para eliminar el Impuesto de Sellos en las transferencias de inmuebles y automotores en la provincia de Buenos Aires.

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La medida impactaría sobre uno de los gravámenes que representa cerca del 10 % de la recaudación provincial, en medio de las reiteradas advertencias del gobierno bonaerense sobre la falta de recursos.

“Si querés comprar una vivienda, tenés que pagarle al Estado provincial el 2% del valor de la operación. Si necesitas un auto, un 1,2%. Mientras el Gobierno nacional ordena el Estado y baja la presión sobre el ciudadano, en la Provincia siguen defendiendo un modelo basado en recaudar cada vez más para sostener estructuras políticas cada vez más costosas”, señalaron desde LLA.

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La iniciativa busca que ARBA deje de percibir ese tributo en las operaciones de compraventa de bienes inmuebles y vehículos automotores en la provincia de Buenos Aires y se suma a la ofensiva libertaria para reducir tasas municipales en 116 distritos. Por el momento, estas iniciativas no prosperaron en una Legislatura virtualmente frenada en cuanto al debate de proyectos en comisiones.

“No se puede castigar a una familia que ahorró toda su vida para comprar una casa o a un trabajador que necesita un auto. El Impuesto de Sellos es una malformación impositiva y nosotros presentamos este proyecto para eliminarlo. Desde La Libertad Avanza nuestro compromiso es con la gente para que pague menos impuestos. Creemos que ese dinero que le saca el Estado a los bonaerenses tiene que estar en el bolsillo de las familias, no financiando el déficit de la política”, dijo sobre la iniciativa el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Juanes Osaba.

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La propuesta, que ya cuenta con la firma de los diputados del bloque, modificaría el artículo 256 del Código Fiscal, eliminando el impuesto que actualmente alcanza alícuotas del 2 % para inmuebles y del 1,2 % para automotores. El objetivo es incentivar la formalización de propiedades, facilitar el registro público de patrimonios y generar un efecto expansivo en la actividad de escribanos, martilleros y empresas del sector.

Además, proyectan “comenzar a desmantelar estructuras burocráticas recaudatorias, distorsivas y anacrónicas, y evitar un robo a quienes apuestan por el esfuerzo privado”, según detallaron desde la propia bancada.

Según datos del Ministerio de Economía bonaerense, durante el primer trimestre de 2026 la provincia recaudó más de 4 billones de pesos por ingresos propios, de los cuales 400.936 millones correspondieron al cobro de Sellos. Se ubica como el segundo tributo de mayor recaudación, solo detrás de Ingresos Brutos y por encima de los impuestos Inmobiliario y Automotor.