La senadora provincial Fernanda Raverta (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley para que la Provincia de Buenos Aires recupere la titularidad de dominio y asuma la administración de la Unidad Turística Chapadmalal, ante la decisión del Gobierno nacional de avanzar con su privatización.

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“El gobierno de Milei quiere desprenderse de un patrimonio que nació para garantizar el derecho a las vacaciones de miles de argentinos. Nosotros proponemos exactamente lo contrario: recuperarlo, protegerlo y asegurar que siga siendo de todos”, afirmó Raverta.

Días atrás el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno nacional avanza con una concesión por 30 años de la Unidad Turística creada durante el gobierno de Juan Domingo Perón. En conferencia de prensa, Adorni sostuvo que de esta manera “se busca atraer inversión privada que restaure y eleve la calidad del complejo para que pase a estar finalmente al servicio de la gente”. Apuntó que, al mismo tiempo, se reducirá “la carga de su mantenimiento para el Estado”.

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La iniciativa de la senadora marplatense declara la voluntad del Estado bonaerense de recuperar los inmuebles del complejo al considerar que “se ha desnaturalizado el fin social para el cual fue creado”. En ese sentido, promueve que la totalidad de los predios y edificios queden afectados exclusivamente al turismo social.

“Chapadmalal nació con el peronismo a partir de 1945 y se consolidó como una política pública que garantizó el acceso de los trabajadores a las vacaciones y al mar”, remarcó la senadora. “Lo que está en discusión no es solo la propiedad de un predio, sino qué modelo de país queremos: uno donde todo se vende o uno donde hay cosas que se cuidan porque son de todos”, apuntó.

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El proyecto instruye al Fiscal de Estado a interponer las acciones judiciales y medidas cautelares necesarias para lograr la restitución de los inmuebles, fundadas en la desviación de su finalidad pública y el incumplimiento del uso social originario.

“Mientras algunos tienen voracidad por los negocios y creen que Chapadmalal son solo edificios para vender, nosotros vemos familias trabajadoras que disfrutan, pibes que van por primera vez al mar y una historia que no se negocia”, diferenció Raverta.

Además, el proyecto declara la inoponibilidad frente a la Provincia de cualquier acto de disposición que no garantice el carácter de utilidad pública del complejo.

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También faculta a los organismos provinciales a adoptar medidas administrativas y de poder de policía para preservar el patrimonio, establece mecanismos registrales para advertir a terceros sobre la nulidad de eventuales actos que contradigan su finalidad social y garantiza el funcionamiento del complejo mediante programas de turismo social, priorizando el acceso de jubilados y delegaciones escolares.