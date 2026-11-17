La comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía de Diputados bonaerense emitió dictamen sobre el proyecto de ley que busca regular las apuestas online, restringir la publicidad y establecer nuevos controles sobre las plataformas.

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“Fue aprobado en general con modificaciones pero sigue habiendo discusión respecto de los fondos”, anunció la titular de la comisión, Micaela Olivetto (La Cámpora - Unión por la Patria).

La iniciativa logró avanzar luego de que la semana pasada una reunión fracasara por falta de quórum. Ahora seguirá su camino por las comisiones de Presupuesto y Legislación General.

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No fue el único dictamen ya que otros diputados, inclusive del peronismo, firmaron otro “vinculado a la creación de un nuevo fondo que incorpore a los municipios y a otros actores, aunque no establecen cuál será su monto ni cómo se conformará. Esa discusión quedó pendiente para la Comisión de Presupuesto”, según Olivetto.

Luego de debatirse en la reunión de la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, finalmente nuestro proyecto de Ley de Control y Prevención contra las Apuestas en Línea fue aprobado en general con modificaciones pero sigue habiendo discusión respecto de los fondos. Tal como nos comprometimos con el Ejecutivo, agregamos en el proyecto la inclusión del FOPIS (Fondo de Progreso e Inclusión Social). Mas allá de esto, los diputados De Jesús, Rovello, Iañez, Luaysa y Basualdo elaboraron otro dictamen vinculado a la creación de un nuevo fondo que incorpore a los municipios y a otros actores, aunque no establecen cuál será su monto ni cómo se conformará. Esa discusión quedó pendiente para la Comisión de Presupuesto. Nuevamente estamos discutiendo quién paga y cuánto pagan. En la Comisión pedimos que el proyecto no se trate junto con la Ley de Presupuesto, ya que la misma discute los recursos del Estado, mientras que con esta iniciativa abordamos un problema de salud mental y proponemos discutir la afectación de recursos provenientes del sector privado. Es urgente que este proyecto se trate en la próxima sesión. Apelamos a la responsabilidad de todo el cuerpo legislativo. — Mica Olivetto (@MicaOlivetto) November 17, 2026

Hoy avanzamos en la lucha contra la ludopatía, el combate al juego ilegal y la protección de niñas, niños y adolescentes frente a las apuestas online. En la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía de la Cámara de Diputados bonaerense dimos dictamen favorable por unanimidad a un proyecto que establece mayores controles sobre las plataformas, restricciones a la publicidad y nuevas herramientas de prevención y asistencia para las personas y familias afectadas. Es fundamental que este trabajo también llegue a cada comunidad, a través de los municipios y las instituciones que están cerca de las familias. La salud y el bienestar de nuestros chicos y adolescentes tienen que estar siempre por encima de cualquier interés económico. — Juan Pablo de Jesús (@JPdeJesusOK) November 17, 2026

La propuesta contempla medidas para impedir que los menores accedan a las apuestas, acompañar a los adultos que atraviesan situaciones de ludopatía y combatir el juego ilegal. También establece la creación de fondos destinados a políticas de salud mental y asistencia, y al desarrollo de clubes y entidades deportivas, financiados con aportes de las empresas operadoras.

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El proyecto que impulsa fue aprobado en general con modificaciones, sigue habiendo discusión respecto de los fondos, pero en un gesto al Gobierno se incluyó el Fondo de Progreso e Inclusión Social (Fopis). Según explicó, las principales diferencias planteadas durante el debate estuvieron vinculadas con el financiamiento y el abordaje de las apuestas ilegales, aunque aseguró que existe acuerdo sobre las medidas de prevención, las restricciones publicitarias y la protección de menores. “En la Comisión pedimos que el proyecto no se trate junto con la Ley de Presupuesto, ya que la misma discute los recursos del Estado”, añadió Olivetto.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, había cuestionado que el proyecto impulsado por La Cámpora no haya sido consultado con el Ejecutivo antes de la presentación. "Hubiese sido bueno que nos pidan la posición antes de presentar el proyecto", sostuvo el funcionario.

En ese sentido, el diputado Facundo Tignanelli respondió que el texto había sido conversado con el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, que dirige Gonzalo Raico Atanasof, y que también recibió aportes del Ministerio de Salud.

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Además, defendió el esquema de financiamiento de la iniciativa al sostener que busca que las operadoras aporten recursos de sus propias ganancias, en lugar de trasladar el costo a los apostadores, como ocurre con el gravamen del 2% sobre los slots online que impulsa la Provincia.