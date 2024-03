Los diputados del bloque Libertad por Siempre cambiaron su nombre. El espacio es presidido por Gustavo Sergio Cuervo e integrado además por Fabián Luayza Troncozo, Constanza Moragues Santos, Viviana Yolanda Romano, Martín Adolfo Rozas, María Salomé Jalil Toledo, Blanca Alessi, Sabrina Inés Sabat y María Laura Fernández.

El Bloque Libertad por Siempre que cuenta con 9 escaños en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires anuncia el cambio de denominación por el de BLOQUE UNION RENOVACION Y FE.

Los diputados que integran el bloque pertenecen, en su mayoría, a los partidos políticos que constituyeron, tanto en el orden nacional como en la Provincia de Bs. As. la alianza electoral que ganó las elecciones presidenciales y que, por imperativo legal, se extinguió una vez culminado el proceso electoral.

La existencia de firmes coincidencias ideológicas y programáticas y la sinergia lograda entre las fuerzas políticas, que se manifiesta también en otros estamentos en los que cuentan con representación, como la Cámara de Diputados de la Nación, Legislaturas Provinciales, Parlamento del Mercosur y Concejos Deliberantes de todo el país, hacen conveniente y necesaria la conformación de una nueva agrupación política que los integre de manera permanente.

En virtud de esto, el PARTIDO UNION CELESTE Y BLANCO, el PARTIDO RENOVADOR FEDERAL y el PARTIDO UNION POR TODOS han resuelto iniciar el camino hacia la constitución de una CONFEDERACION NACIONAL a la que se sumarán otras fuerzas políticas con las que comparten principios e ideales.

Asimismo, y frente a versiones periodísticas que pretenden vincularnos como aliados de algún otro sector político; aclaramos que constituimos un bloque absolutamente independiente que solo responde a los compromisos asumidos con los habitantes de la Provincia de Buenos Aires.

En línea con las ideas que hemos sostenido durante la campaña electoral, estamos convencidos que mayoritariamente, la sociedad aprueba y acompaña la necesidad de una profunda reforma del Estado que incluya una fuerte reducción del gasto público hasta alcanzar el equilibrio fiscal sustentable, la eliminación de privilegios, el fin de la corrupción, la privatización de algunas empresas del Estado no estratégicas, deficitarias y mal administradas.

En un país desbordado por el delito, la sociedad reclama a gritos una reforma en materia de seguridad y de justicia. Del mismo modo hay consenso mayoritario para avanzar hacia una reforma impositiva que reduzca y simplifique impuestos.

Y ni que hablar de la necesidad prioritaria de una reforma laboral. Sorprende escuchar a algunos sectores oponerse a cualquier reforma laboral con la excusa de la defensa de derechos. Nosotros sostenemos que, nunca desde la llegada del peronismo al gobierno, los trabajadores argentinos estuvieron tan indefensos en materia de derechos como en los últimos años, casi la mitad de ellos están desprovistos de cualquier formalidad, no se les respeta su jornada laboral ni su salario de convenio, carecen de obra social, no tienen aportes jubilatorios, no tienen aguinaldo ni vacaciones ni están protegidos con una ART. ¿¿De qué derechos estamos hablando??

Mientras los cambios se retrasan, lo único que avanza es el ajuste, que sin las reformas necesarias está derivando en un peligroso proceso recesivo y el consecuente riesgo de pérdida de fuentes de trabajo.

Hay un sector de la sociedad que está siendo golpeado muy fuertemente por el aumento de su presupuesto de supervivencia, no hay margen para pedirle más esfuerzo y sacrificio. Lo único que les falta, para aquellos que lo tienen, es perder sus fuentes de trabajo.

Entre quienes acompañamos al Presidente en su llegada al gobierno nacional, distinguimos dos maneras distintas de colaborar con él:

Están los obsecuentes, que aplauden cada una de sus intervenciones, aun cuando su temperamento lo lleva a algún exceso veborragico, son los mismos que desde las redes le escriben su moderno diario de Irigoyen.

Y estamos los que, con el mayor reconocimiento y respeto que nos merece, preferimos señalarle, siempre con espíritu constructivo, nuestras preocupaciones por la difícil situación social, y por la demora en la implementación de las urgentes reformas necesarias.

Las reformas que el presidente impulsa no solo son necesarias y urgentes, sino que además es necesario que salgan con el suficiente consenso de la mayoría de las fuerzas políticas con peso electoral, para generar políticas de estado que perduren en el tiempo, para dar a las inversiones que el país necesita el marco de confianza y de seguridad jurídica que asegure muchos años de crecimiento y desarrollo.

En ese sentido, no creemos que el agravio y la descalificación personal de dirigentes opositores y de referentes del ambiente artístico sean una buena señal.

Tampoco creemos que sean buenas señales los ataques twiteros y calificaciones de traidores hacia dirigentes del propio espacio.

Celebramos la convocatoria del Presidente Milei a un pacto de refundación nacional, nos preocupa la lejanía del mes de mayo.

Compartimos muchas de sus propuestas de puntos de acuerdo, pero creemos que deben incluirse algunas otras como una promesa de respeto a las instituciones de la República, garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de toda la población argentina y un firme compromiso con el sostenimiento de la educación y la salud pública.

La sociedad está harta de las peleas entre dirigentes y nos exige que dejemos de lado mezquinos intereses y nos pongamos a trabajar todos juntos para resolver los grandes problemas de nuestro país.

La comunidad está esperando que, en un acto de grandeza, los líderes de las principales fuerzas políticas se encuentren, discutan todo el tiempo que sea necesario, hasta consensuar algunas políticas de estado de cuyo sostenimiento todos sean garantes.

HAGÁMOSLO!!!