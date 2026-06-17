El legislador Diego Valenzuela quedó al frente de la comisión de Asuntos Municipales, Descentralización y Fortalecimiento Institucional, tras la reunión constitutiva que tuvo lugar en el palacio legislativo.

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La comisión tendrá a su cargo el tratamiento de los proyectos vinculados al régimen municipal, la descentralización y el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales.

"Hace mucho tiempo que estoy esperando ejercer con plenitud mi cargo de senador. Me frustra la demora en sesiones, estamos peor que en la pandemia, por cuestiones que tienen que ver con el oficialismo y no con la oposición", comentó ante el comentario de una de las senadoras presentes sobre su licencia aprobada en diciembre. Valenzuela dijo al respecto que al vencerse su licencia, está habilitado a ser nuevamente representante, y así lo consideró también la autoridad de la cámara.

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La comisión quedó constituida además por la vicepresidencia de Mario Ishii (Fuerza Patria) y como secretario Carlos Kikuchi (Unión y Libertad). Durante la votación de autoridades, la designación de Diego Valenzuela como presidente de la comisión contó con una abstención, correspondiente a la senadora María Inés Laurini (Fuerza Patria).

Los demás integrantes del cuerpo son: Pedro Borgini (Fuerza Patria); Germán Lago (Fuerza Patria); Emmanuel González Santalla (Fuerza Patria); Alex Campbell (PRO); Pablo Petrecca (PRO); Analía Balaudo (La Libertad Avanza); María Emilia Subiza (Hechos); Diego Videla (Fuerza Patria); Jorge Paredi (Fuerza Patria); y María Inés Laurini (Fuerza Patria).

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