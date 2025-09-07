La candidata a concejal por La Libertad Avanza (LLA), Leila Gianni, habló con LN+ desde el búnker de La Plata, donde el espacio aguardaba los resultados de las elecciones legislativas bonaerenses.

Ads

“Hemos recibido muchas actas de fiscales y en muchos colegios hemos ganado, y en otros achicado la diferencia por uno o dos votos. Me parece que La Matanza y toda la provincia hemos hecho un gran trabajo”, aseguró Gianni. Destacó que incluso en mesas donde votaron figuras del oficialismo, como Magario o Fernandito Espinoza, la fuerza logró imponerse o acercarse.

Consultada sobre los datos que circulaban en paralelo por otras fuerzas, Gianni aclaró que no manejaba porcentajes oficiales: “Todavía no tengo ningún dato oficial ni porcentaje. Los de Fuerza Patria son muy bocones y van a exagerar todo. Nosotros tenemos mesas testigos en Almirante Brown, tercera sección electoral, sur del Conurbano bonaerense. Las mesas testigos muestran tendencias que generalmente son irrefutables”.

Ads

Gianni también remarcó la importancia de la participación ciudadana: “Es importante destacar la gran participación del bonaerense, porque es la gente la que decide el cambio de rumbo a través de las urnas. Esta es la primera batalla, el segundo round lo tenemos el 27 de octubre”.

Más temprano, Gianni había votado en San Justo, convirtiéndose en la primera candidata a concejal de La Libertad Avanza en sufragar en estas elecciones bonaerenses.

Ads