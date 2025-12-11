“No podemos tomarnos a la ligera la subversión que pretenden los movimientos que financian a la izquierda y apoyan a regímenes como el de Maduro. Han logrado infiltrarse en el Congreso en el lomo de la izquierda argentina y los comunistas. Están llegando demasiado lejos”, sentenció la legisladora Lilia Lemoine en redes sociales.

Al respecto, antes en declaraciones televisivas había señalado: “Quienes levantan la bandera de que ‘Estados Unidos está invadiendo Venezuela’ y que ‘pobre Maduro’, son los mismos que hacen propagando pro Palestina, pero no porque les preocupen los palestinos, sino porque hay organizaciones internacionales que bancan a la izquierda”.

Y añadió: “En cada manifestación que contra el Gobierno hay banderas de Palestina”.

Por último, le apuntó a la Diputada del FIT Romina Del Plá: “Lo grave es cuando los diputados de la izquierda van al Congreso y juran por Palestina. Cuando los ves en un hecho aislado no pasa nada, decís ‘son zurdos, qué le vas a hacer’, pero cuando ves que una Diputada Nacional jura para barrer a Israel de la faz de la tierra, porque la frase ‘del río al mar’ significa la destrucción total de los judíos. Es lo más antisemita que existe”.

Del Plá en su jura en la Cámara Baja dijo: "Por los derechos de los trabajadores contra la reforma laboral, por los jubilados, contra la persecución a los que luchan, por la educación pública, gratuita, científica y laica, contra la reforma que pretende destruirla, por los derechos de las mujeres, de las diversidades, contra los femicidios y los travesticidios, por el derecho de pueblo palestino de existir desde el río hasta el mar, porque frente a esta barbarie, los trabajadores tenemos que gobernar por el socialismo en Argentina y en el mundo, sí, juro".

El gobierno CENSURÓ mi jura en la transmisión oficial y Lemoine me atacó por pronunciarme contra el genocidio hacia el pueblo palestino. Se ve que no les gustó mi remera, y por eso no salgo en el video.



Juré como diputada en defensa de los trabajadores, los jubilados, las… pic.twitter.com/UlXyqZL7C8 — Romina Del Plá (@RominaDelPla) December 3, 2025

