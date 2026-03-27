Lilia Lemoine tomó una publicación del dirigente social y legislador Juan Grabois para cargar contra él y su padre. El dirigente de Fuerza Patria había enviado un mensaje hacia la interna del PJ utilizando la marcha del 24 de marzo: “A los peronistas que coquetean con (Victoria) Villarruel, les contestó la plaza”, indicó.

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Este jueves por la noche Lemoine lo cruzó: “Juan, así como tu viejo pactó con Massera, vos estás del mismo lado que Villarruel. Ambos son nazionalistas”.

"Vamos por la memoria completa... ¿hablamos de la ‘Guardia de Hierro’, pajarito?", finalizó la libertaria.

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