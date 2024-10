La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, ofreció un curioso ejemplo sobre la “reactivación económica” en el país a casi diez meses de la asunción de Javier Milei. Mencionó a un amigo arquitecto que decidió manejar un Uber para poder afrontar sus gastos, como el pago de la tarjeta de crédito.

Durante una entrevista en LN+, Lemoine destacó que, a pesar de las dificultades que se observan en varios sectores, hay otros que están comenzando a reactivarse. “No es para festejar, porque es gente a la que todavía le va mal. Pero me están diciendo: ‘Me está yendo muy bien, empecé a vender de nuevo’”, comentó.

🗣 Lilia Lemoine destacó la "reactivación económica" y puso de ejemplo "un amigo arquitecto que ahora maneja Uber para poder pagar la tarjeta"https://t.co/ruBNNVCdmN pic.twitter.com/RUuqHTwolb — LaNoticia1.com (@lanoticia1) October 24, 2024

En su relato, Lemoine recordó un encuentro reciente con su amigo arquitecto, quien le compartió su situación laboral: “Hoy me encontré con un compañero de trabajo de cuando tenía 20, en un call center. Me dijo: ‘Estoy manejando un Uber. Soy arquitecto, bajó el sector en este momento y no me alcanza para pagar la tarjeta. Manejo Uber, pero puedo mantenerme con esto’”.

La diputada subrayó que este cambio en el trabajo de su amigo es un “cambio de paradigma” que refleja la realidad actual de muchos argentinos. “Por supuesto, es votante nuestro”, concluyó Lemoine, enfatizando su apoyo a las políticas implementadas por el gobierno de Milei. En las últimas horas, el video se hizo viral en las redes sociales.