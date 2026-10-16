Lemoine se refirió al sujeto que le tiró el celular y lo definió como "héroe kuka atacando por la espalda a una mujer"
La Diputada Nacional salió del Congreso para toparse con los manifestantes que reclamaban quorum para debatir el mega decreto 70/23, a la vez que pedían por el financiamiento universitario. En ese contexto, fue increpada. Quiere iniciar acciones legales.
“Me mojaron, me escupieron, tiraron tierra, piedras, huevos (me quedé a limpiarlos), intentaron romperme el celular... pero al menos pude hacer este video donde se puede ver a los estudiantes de la marcha esgrimiendo los argumentos que la izquierda internacionalista le metió en la cabeza a las nuevas ‘clases oprimidas’. Esto solo es posible en democracia. Pero no se dan cuenta. Me fui porque sino tenían que dispersarlos, y a diferencia de los kukas, a mí no me gusta ver violencia. Nunca voy a dar un paso atrás”, expresó Lilia Lemoine tras la agresión.
Luego de la viralización de las imágenes se vio el rostro de quien le arrojó el teléfono, y la Diputado mileísta pidió que la ayuden a ubicarlo: “Voy a iniciar acciones legales”, manifestó.
Al sujeto lo calificó como “un héroe kuka, atacando por la espalda a una mujer”.
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