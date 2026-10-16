“Me mojaron, me escupieron, tiraron tierra, piedras, huevos (me quedé a limpiarlos), intentaron romperme el celular... pero al menos pude hacer este video donde se puede ver a los estudiantes de la marcha esgrimiendo los argumentos que la izquierda internacionalista le metió en la cabeza a las nuevas ‘clases oprimidas’. Esto solo es posible en democracia. Pero no se dan cuenta. Me fui porque sino tenían que dispersarlos, y a diferencia de los kukas, a mí no me gusta ver violencia. Nunca voy a dar un paso atrás”, expresó Lilia Lemoine tras la agresión.

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Luego de la viralización de las imágenes se vio el rostro de quien le arrojó el teléfono, y la Diputado mileísta pidió que la ayuden a ubicarlo: “Voy a iniciar acciones legales”, manifestó.

Al sujeto lo calificó como “un héroe kuka, atacando por la espalda a una mujer”.

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