La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este jueves las modificaciones a la Ley Nacional de Discapacidad con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. El proyecto ahora deberá ser tratado por el Senado para convertirse en ley.

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La iniciativa busca establecer un régimen permanente para el sistema de discapacidad, con medidas vinculadas al financiamiento de las prestaciones, las pensiones no contributivas y la cobertura de salud. La discusión se dio en medio de los cuestionamientos de la oposición por el impacto de las políticas del Gobierno nacional sobre las personas con discapacidad y las instituciones que las asisten.

Durante las negociaciones, la oposición y otros bloques reclamaron cambios al texto original. Entre los puntos incorporados se encuentran la compatibilidad de las pensiones no contributivas con el empleo registrado, bajo determinados límites de ingresos; la actualización de los aranceles de las prestaciones según la inflación; y garantías presupuestarias para sostener el funcionamiento del sistema.

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El texto también contempla mecanismos para regularizar las deudas con prestadores y establece plazos para avanzar con los pagos. De esta manera, el oficialismo aceptó modificaciones durante el debate parlamentario y consiguió el respaldo de distintos bloques para aprobar la iniciativa.

Entre los diputados que representan a la provincia de Buenos Aires, la mayoría acompañó el proyecto. Según el acta nominal, ninguno votó en contra, mientras que Nicolás del Caño, Romina del Plá y Juan Carlos Giordano se abstuvieron. El diputado Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, estuvo ausente.

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Cómo votaron los diputados bonaerenses

Votaron a favor

Estos son los diputados por la provincia de Buenos Aires que votaron afirmativamente, con la fuerza política que figura en el acta de la sesión:

Pablo Ansaloni — La Libertad Avanza.

— La Libertad Avanza. Karina Banfi — Adelante Buenos Aires.

— Adelante Buenos Aires. Bertie Benegas Lynch — La Libertad Avanza.

— La Libertad Avanza. Santiago Cafiero — Unión por la Patria.

— Unión por la Patria. Alejandro Carrancio — La Libertad Avanza.

— La Libertad Avanza. Carlos Castagneto — Unión por la Patria.

— Unión por la Patria. Giselle Castelnuovo — La Libertad Avanza.

— La Libertad Avanza. María Florencia De Sensi — PRO.

— PRO. Fernanda Díaz — Unión por la Patria.

— Unión por la Patria. Eduardo Falcone — Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

— Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Sergio Figliuolo — La Libertad Avanza.

— La Libertad Avanza. Alejandro Finocchiaro — PRO.

— PRO. Mónica Frade — Coalición Cívica.

— Coalición Cívica. Sebastián Galmarini — Unión por la Patria.

— Unión por la Patria. Álvaro García — La Libertad Avanza.

— La Libertad Avanza. María Teresa García — Unión por la Patria.

— Unión por la Patria. María Luisa González Estevarena — La Libertad Avanza.

— La Libertad Avanza. Juan Grabois — Unión por la Patria.

— Unión por la Patria. Ramiro Gutiérrez — Unión por la Patria.

— Unión por la Patria. Gladys Humenuk — La Libertad Avanza.

— La Libertad Avanza. Pablo Juliano — Provincias Unidas.

— Provincias Unidas. Máximo Kirchner — Unión por la Patria.

— Unión por la Patria. Lilia Lemoine — La Libertad Avanza.

— La Libertad Avanza. Johanna Longo — La Libertad Avanza.

— La Libertad Avanza. Jimena López — Unión por la Patria.

— Unión por la Patria. Lorena Macyszyn — La Libertad Avanza.

— La Libertad Avanza. Mario Manrique — Unión por la Patria.

— Unión por la Patria. Juan Marino — Unión por la Patria.

— Unión por la Patria. Nicolás Massot — Encuentro Federal.

— Encuentro Federal. Fernanda Miño — Unión por la Patria.

— Unión por la Patria. Matías Molle — Unión por la Patria.

— Unión por la Patria. Guillermo Montenegro — La Libertad Avanza.

— La Libertad Avanza. Roxana Monzón — Unión por la Patria.

— Unión por la Patria. Cecilia Moreau — Unión por la Patria.

— Unión por la Patria. Hugo Moyano — Unión por la Patria.

— Unión por la Patria. Miriam Niveyro — La Libertad Avanza.

— La Libertad Avanza. Joaquín Ojeda — La Libertad Avanza.

— La Libertad Avanza. Marcela Pagano — La Libertad Avanza.

— La Libertad Avanza. Sergio Palazzo — Unión por la Patria.

— Unión por la Patria. Sebastián Pareja — La Libertad Avanza.

— La Libertad Avanza. María Lorena Petrovich — La Libertad Avanza.

— La Libertad Avanza. Horacio Pietragalla Corti — Unión por la Patria.

— Unión por la Patria. Luciana Potenza — Unión por la Patria.

— Unión por la Patria. Agustina Propato — Unión por la Patria.

— Unión por la Patria. Karen Reichardt — La Libertad Avanza.

— La Libertad Avanza. Cristian Ritondo — PRO.

— PRO. Marina Salzmann — Unión por la Patria.

— Unión por la Patria. Javier Sánchez Wrba — PRO.

— PRO. Juliana Santillán Juárez Brahim — La Libertad Avanza.

— La Libertad Avanza. Santiago Santurio — La Libertad Avanza.

— La Libertad Avanza. Sabrina Selva — Unión por la Patria.

— Unión por la Patria. Vanesa Siley — Unión por la Patria.

— Unión por la Patria. Julia Strada — Unión por la Patria.

— Unión por la Patria. Jorge Taiana — Unión por la Patria.

— Unión por la Patria. Rodolfo Tailhade — Unión por la Patria.

— Unión por la Patria. Victoria Tolosa Paz — Unión por la Patria.

— Unión por la Patria. Rubén Darío Torres — La Libertad Avanza.

— La Libertad Avanza. Nicolás Trotta — Unión por la Patria.

— Unión por la Patria. Hernán Urien — La Libertad Avanza.

— La Libertad Avanza. Patricia Vásquez — La Libertad Avanza.

— La Libertad Avanza. María Elena Velázquez — Unión por la Patria.

— Unión por la Patria. Andrea Vera — La Libertad Avanza.

— La Libertad Avanza. Luana Volnovich — Unión por la Patria.

— Unión por la Patria. Hugo Yasky — Unión por la Patria.

— Unión por la Patria. Martín Yeza — PRO.

— PRO. Natalia Zaracho — Unión por la Patria.

Con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, se aprobó la Prórroga a la Emergencia Nacional en Discapacidad. — Diputados Argentina (@DiputadosAR) October 22, 2026

Los tres bonaerenses que se abstuvieron

Los representantes de la provincia de Buenos Aires que no acompañaron ni rechazaron el proyecto fueron:

Nicolás del Caño — PTS-Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad.

— PTS-Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad. Romina del Plá — Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad.

— Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad. Juan Carlos Giordano — Izquierda Socialista-Frente de Izquierda Unidad.

La cuarta abstención correspondió a Myriam Bregman, diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Ningún bonaerense votó en contra

Los nueve votos negativos correspondieron a ocho diputados de Córdoba y a la mendocina Lourdes Micaela Arrieta. Por lo tanto, ninguno de los diputados que representan a la provincia de Buenos Aires rechazó las modificaciones.

Pichetto estuvo ausente

El acta nominal también registró la ausencia de Miguel Ángel Pichetto, diputado bonaerense de Encuentro Federal. En total, hubo seis legisladores ausentes en la votación.

Con la aprobación en Diputados, el proyecto pasó al Senado, donde deberá continuar el trámite parlamentario para convertirse en ley.