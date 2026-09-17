El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó la adhesión a la Ley Nicolás (27.797), una norma que establece un marco jurídico institucional orientado a garantizar el derecho a una atención sanitaria de calidad y segura.

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La legislación busca disminuir los errores médicos y los daños evitables en la práctica de la salud, estableciendo herramientas para fortalecer la seguridad de los pacientes.

La Ley Nicolás fue sancionada a nivel nacional a partir de la lucha de Gabriela Covelli, madre de Nicolás Deanna, un joven deportista que murió a los 24 años tras recibir un diagnóstico equivocado.

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El Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó la Ley Nicolás. Desde Nuevos Aires estamos orgullosos de haber impulsado esta iniciativa para pasar del error individual a la prevención sistémica. Ahora le toca a Diputados cuidar la salud de los bonaerenses desde la legislación. https://t.co/JTKlhLay2g — Fabian Luayza (@fabianluayza) September 15, 2026

Con la aprobación del proyecto, la provincia de Buenos Aires adhiere al marco establecido por la legislación nacional para avanzar en políticas vinculadas con la calidad y seguridad de la atención sanitaria.

La iniciativa fue uno de los proyectos aprobados durante la última sesión ordinaria del Senado bonaerense, junto con otras propuestas vinculadas a discapacidad, empleo, Derechos Humanos y control de metales.

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El proyecto aprobado plantea como eje el derecho de las personas a recibir una asistencia sanitaria de calidad y segura, con el objetivo de reducir situaciones que puedan derivar en errores médicos y daños evitables.