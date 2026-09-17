Ley Nicolás: el Senado bonaerense aprobó la adhesión para garantizar una atención sanitaria segura
La Cámara Alta bonaerense aprobó la adhesión a la Ley 27.797, que busca disminuir los errores médicos y los daños evitables en la atención de salud. La norma surgió a partir de la lucha de Gabriela Covelli, madre de Nicolás Deanna.
El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó la adhesión a la Ley Nicolás (27.797), una norma que establece un marco jurídico institucional orientado a garantizar el derecho a una atención sanitaria de calidad y segura.
La legislación busca disminuir los errores médicos y los daños evitables en la práctica de la salud, estableciendo herramientas para fortalecer la seguridad de los pacientes.
La Ley Nicolás fue sancionada a nivel nacional a partir de la lucha de Gabriela Covelli, madre de Nicolás Deanna, un joven deportista que murió a los 24 años tras recibir un diagnóstico equivocado.
Con la aprobación del proyecto, la provincia de Buenos Aires adhiere al marco establecido por la legislación nacional para avanzar en políticas vinculadas con la calidad y seguridad de la atención sanitaria.
La iniciativa fue uno de los proyectos aprobados durante la última sesión ordinaria del Senado bonaerense, junto con otras propuestas vinculadas a discapacidad, empleo, Derechos Humanos y control de metales.
El proyecto aprobado plantea como eje el derecho de las personas a recibir una asistencia sanitaria de calidad y segura, con el objetivo de reducir situaciones que puedan derivar en errores médicos y daños evitables.
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