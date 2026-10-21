El diputado nacional Pablo Juliano pidió este miércoles que la Cámara de Diputados tratara la denominada Ley Segovia, una iniciativa que busca modificar las reglas de prescripción de delitos de abuso sexual y trata de personas contra niños, niñas y adolescentes cuando los acusados permanecen prófugos o en rebeldía. Sin embargo, el pedido no prosperó y el tema no fue incorporado al debate por esa vía.

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El planteo se produjo durante la sesión en la que el oficialismo consiguió quórum para debatir, entre otros temas, cambios al régimen de propiedad privada, la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar.

Al solicitar un apartamiento del reglamento para incorporar la cuestión al temario, el legislador de la UCR sostuvo que el Congreso no puede permanecer ajeno a una problemática que atraviesa a distintas fuerzas políticas. “El paso del tiempo no puede correr a favor de esta persona que haya cometido este tipo de delitos”, afirmó ante el recinto.

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Juliano explicó que su pedido apunta a suspender la prescripción en los casos de abuso sexual contra menores y señaló que existen iniciativas presentadas por distintos legisladores sobre la misma cuestión. Mencionó proyectos propios y de Luciana Potenza, la diputada Gallardo y el diputado Arabia, con el objetivo de que fueran tratados en conjunto.

El caso de Yamila Segovia

Durante su intervención, el diputado recordó el caso de Yamila Segovia, que volvió a poner en discusión las dificultades que enfrentan las víctimas para acceder a la Justicia cuando los acusados permanecen prófugos.

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Según relató Juliano, Segovia tenía 13 años cuando presenció los abusos sexuales que su padrastro cometía contra su hermana, de nueve años. El legislador señaló que debieron pasar 15 años durante los cuales la joven estudió, se recibió de abogada y buscó justicia.

“El Congreso no puede mirar para el costado”, insistió el diputado, quien calificó el caso como una situación que interpela a todo el arco político. También remarcó que la prescripción no debería convertirse en un beneficio para quienes eluden a la Justicia en causas de esta naturaleza.

Qué propone la Ley Segovia

Juliano explicó que su propuesta original planteaba incorporar la imprescriptibilidad de estos delitos, aunque reconoció que esa alternativa no reúne el consenso necesario. Por eso, señaló que el planteo se concentra en modificar el artículo 67 del Código Penal, referido a la suspensión de la prescripción.

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La iniciativa busca evitar que el paso del tiempo beneficie a los acusados mientras permanecen prófugos y que las víctimas vean frustradas sus posibilidades de obtener justicia.

Para avanzar, el diputado pidió que la Cámara se apartara del reglamento, conforme al artículo 127, y habilitara el tratamiento de los proyectos vinculados con la cuestión. El planteo no consiguió avanzar durante la sesión, en la que el oficialismo impulsa una agenda legislativa que incluye modificaciones al Código Penal por vandalismo rural y otras iniciativas.