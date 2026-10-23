Fernando Espíndola, delegado de Camioneros en San Pedro, recuperó la libertad tras acordar una pena de seis años de prisión mediante un juicio abreviado en la causa por el bloqueo a la planta de Rey Distribución en 2022. La decisión fue adoptada el jueves 22 de octubre por la jueza María Elena Baquedano, del Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Nicolás, quien le concedió el beneficio de la libertad condicional.

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El dirigente llevaba más de cuatro años y cinco meses privado de su libertad. Su defensa, a cargo del abogado Mauricio Gugger, solicitó la excarcelación luego de que su situación procesal se separara del debate oral en el que fueron juzgados Maximiliano Cabaleyro y seis exempleados de la empresa.

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Según el cómputo incorporado al expediente, Espíndola acumulaba cuatro años, cinco meses y nueve días de detención. Ese tiempo le permitió alcanzar el requisito temporal para acceder a la libertad condicional, calculado sobre los dos tercios de la pena acordada.

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La fiscal María del Valle Viviani había prestado su conformidad el miércoles 21 de octubre. La resolución también tomó en cuenta los informes socioambientales y de conducta del Patronato de Liberados, que describieron una evolución favorable en su proceso de reinserción.

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La jueza dispuso la excarcelación bajo caución juratoria y estableció una serie de obligaciones. Espíndola deberá fijar domicilio, someterse al control del Patronato de Liberados y abstenerse de cometer nuevos delitos. También tiene prohibido consumir bebidas alcohólicas o estupefacientes y debe cumplir una prohibición absoluta de acercamiento y contacto con Gustavo Rey y Ariel Rey, denunciantes en la causa, tanto en sus domicilios como por cualquier otra vía o medio.

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Espíndola había sido detenido el 8 de abril de 2022, acusado de turbación de la posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa, extorsión y tentativa de extorsión. Durante la última etapa de su detención cumplía arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

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La decisión se conoce una semana después de que el juez Alejandro López resolviera favorablemente la situación de Maximiliano Cabaleyro y seis exempleados de Rey Distribución. En ese caso, el magistrado consideró que no se había acreditado la comisión de los delitos atribuidos y encuadró los hechos en el ejercicio legítimo del derecho a huelga.

La causa tuvo un fuerte impacto político y sindical en San Pedro y fue objeto de interpretaciones enfrentadas desde el comienzo. LANOTICIA1.COM siguió el expediente paso a paso, con la cobertura de sus distintas instancias y resoluciones, en un caso atravesado por la disputa gremial y por las lecturas políticas y partidarias que se construyeron alrededor de los acusados.