El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado este domingo tras 448 días detenido en Venezuela y ya se encuentra volando hacia la Argentina para reencontrarse con su familia.

La noticia fue confirmada por su esposa, María Alexandra Gómez, a través de la red social X, luego de que durante las primeras horas circularan rumores sobre su excarcelación sin información oficial.

“Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas”, escribió.

El rol de la AFA en la liberación

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que intervino en la gestión del traslado humanitario. El operativo fue comunicado bajo el título “El fútbol, un puente humanitario”.

Según detallaron, Gallo viaja en un Learjet 60 LV-KMA de la empresa Baires Fly, que partió desde San Fernando y arribará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La comitiva estuvo integrada por el prosecretario de AFA y presidente de Deportivo Armenio, Luciano Nakis, y el asesor de Protocolo y Ceremonial de la entidad, Fernando Islas Casares.

En el comunicado, la entidad expresó: “Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la señora presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura”.

Asimismo, la AFA reconoció a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió avanzar en la liberación.

Más de un año detenido en El Rodeo I

Gallo estaba detenido desde el 8 de diciembre de 2024 en el centro de reclusión El Rodeo I, bajo acusaciones de “terrorismo y espionaje”, cargos que su familia y allegados siempre consideraron infundados.

Había viajado a Venezuela durante sus vacaciones para reencontrarse con su pareja y su hijo pequeño, que residían allí. Fue detenido en un puesto migratorio en la frontera colombo-venezolana.

Durante su cautiverio, su situación generó reclamos diplomáticos y pronunciamientos de organismos internacionales. En los últimos días, incluso había trascendido que el gendarme había iniciado una huelga de hambre junto a otros detenidos.

El pasado jueves, tras 445 días incomunicado, logró comunicarse telefónicamente con su esposa en plena entrevista radial. “Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo”, relató María Alexandra Gómez.

Repercusiones políticas

Tras el anuncio de la AFA, funcionarios del Gobierno nacional celebraron la liberación, aunque sin hacer referencia al rol del ente rector del fútbol argentino.

El canciller Pablo Quirno agradeció el apoyo del Gobierno de Italia, de Estados Unidos y de la organización no gubernamental Foro Penal. Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó: “Esta victoria es de todos los que lucharon por su libertad, en cada una de sus formas”.

La liberación de Nahuel Gallo pone fin a más de 14 meses de incertidumbre para su familia y abre un nuevo capítulo tras uno de los episodios diplomáticos más sensibles entre Argentina y Venezuela en los últimos años.