La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires lanzó este sábado un duro mensaje al gobernador Axel Kicillof para que se pronuncie sobre los incidentes ocurridos durante la jura de concejales en José C. Paz, donde militantes del oficialismo local atacaron a golpes a referentes libertarios y dejaron siete heridos. Desde el espacio afirman que la agresión fue “organizada por el oficialismo provincial”.

Según el relevamiento interno de LLA, entre los lesionados hubo una docente jubilada, tres adolescentes de entre 16 y 17 años, un hombre con fractura de mandíbula, costilla y pérdida de piezas dentales, además de un gendarme con la nariz fracturada. Uno de los menores aseguró que un policía le apuntó a la cabeza con un arma durante el caos.

“No fue un incidente aislado, sino un ataque cobarde organizado desde el oficialismo local y provincial para intimidar a quienes vienen a cambiar las cosas”, señalaron en el comunicado difundido por la fuerza.

Comunicado partidario tras lo ocurrido ayer en José C Paz pic.twitter.com/nsHdVHMyik — La Libertad Avanza - PBA (@LLAenPBA) December 6, 2025

Los libertarios confirmaron que ya radicaron denuncias judiciales por las agresiones ocurridas en el acto institucional. Pero también apuntaron directo contra la conducción política de Kicillof en los municipios bonaerenses.

“El gobernador Axel Kicillof debe pronunciarse con claridad sobre lo ocurrido. Si no lo hace, será cómplice de la violencia que el intendente Mario Ishii y su patota municipal ejercieron contra militantes que sólo querían participar de la asunción de sus concejales”, marcaron.

Además, reclamaron que el mandatario “se ponga del lado de los bonaerenses que quieren vivir en libertad y democracia y rompa con estos privilegios y aprietes”.

“Exigimos que la Justicia actúe de inmediato contra los responsables políticos y materiales. No vamos a permitir que el Estado se use para perseguir a la oposición”, agregaron desde LLA.

La fuerza fundada por Javier Milei cerró con un mensaje político directo: “La violencia no nos va a amedrentar. Deja en evidencia que el kirchnerismo perdió el control y el relato. En la Provincia, la era de las mafias y los privilegios kirchneristas se terminó”.