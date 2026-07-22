Los cambios en el sistema de licencias de conducir profesionales comenzaron a generar fuertes cuestionamientos en la provincia de Buenos Aires. Choferes de transporte de pasajeros y de cargas denuncian que el costo para obtener o renovar el registro pasó de alrededor de $20.000 a casi $250.000, a partir de la desregulación impulsada por el Gobierno nacional.

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La modificación alcanza a más de 680.000 conductores bonaerenses con licencias profesionales y comenzó a regir este mes. Sin embargo, debido a problemas operativos y a las críticas del sector, la Provincia evalúa postergar su implementación por 60 días.

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El cambio surge del Decreto 196/2025, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei eliminó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI) y delegó en las provincias la emisión de las licencias para quienes realizan transporte de pasajeros o cargas entre distintas jurisdicciones.

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Con el nuevo esquema, quienes tramiten las licencias de las categorías C, D y E deben realizar previamente un examen psicofísico y un curso teórico-práctico en prestadores habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Recién después pueden completar el trámite en el centro de emisión de licencias de su municipio.

Más controles para una conducción profesional más segura 🚍🚛



Desde hoy, la Provincia pone en marcha un nuevo sistema de licencias profesionales, con evaluaciones más rigurosas y mayor trazabilidad en cada etapa. pic.twitter.com/jHYNFKRCvS — Ministerio de Transporte (@TransportePBA) July 6, 2026

Cuánto cuesta el nuevo trámite

Según las quejas de los trabajadores, el mayor impacto está en el costo.

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Mientras que el trámite municipal continúa costando entre $20.000 y $39.000, los exámenes y capacitaciones obligatorios en los prestadores privados tienen valores que oscilan entre $150.000 y $180.000. De ese modo, el costo total puede acercarse a los $250.000, una cifra muy superior a la que se abonaba anteriormente.

Además, los conductores sostienen que el procedimiento se volvió más lento y burocrático, ya que ahora deben trasladarse hasta las sedes habilitadas para completar las evaluaciones.



En ese marco, la diputada provincial por la Quinta Sección, la marplatense Sofia Pomponio , presentó un proyecto de ley para que quienes prestan servicios esenciales de emergencia puedan acceder a la licencia profesional de manera gratuita.

Kicillof modificó el sistema para obtener la Licencia de Conducir Profesional, cuyo trámite hoy ronda los $300.000.



Por eso, presenté un Proyecto de Ley para que quienes prestan servicios esenciales de emergencia puedan acceder a ella de manera GRATUITA. pic.twitter.com/ifcEf6bxiJ — Sofia Pomponio (@sofia_pomponio) July 21, 2026

Críticas políticas

La implementación también abrió un frente político. El diputado bonaerense Manuel Passaglia, del espacio Hechos, cuestionó el nuevo sistema y aseguró que implica un fuerte aumento de costos para los trabajadores.

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El legislador sostuvo que algunas de las empresas autorizadas para realizar los exámenes están vinculadas al sindicato de Camioneros y acusó al gobernador Axel Kicillof, al dirigente gremial Hugo Moyano y al Gobierno nacional de favorecer ese esquema. Las críticas fueron acompañadas por el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia.



“Un nuevo curro de Kicillof con la mafia de Camioneros, y todo avalado por Milei. De ahora en más, todos los que tengan que renovar la licencia de conducir profesional, que antes lo hacían en la municipalidad por 22.000 pesos, van a tener que pagar 300 lucas, y, además, van a tener que ir al sindicato de Camioneros. ¿Sabés a quién le conviene esto? Te voy a decir a quién no: a los laburantes”, indicaron los hermanos Passaglia a través de sus redes sociales.

Y agregaron: “Colectiveros, camioneros, transportistas, máquinas viales, ambulancias, Uber, taxis, remis: todos 300 lucas más por año van a tener que pagar”. "Esta es la vieja política que ya no va más, la que, en vez de despejarte el camino, te pone un peaje en un país donde conseguir laburo cada vez cuesta más", concluyeron.

CON AVAL DE MILEI, OTRO CURRO DE KICILLOF Y MOYANO QUE JODE AL LABURANTE



Ayer: el carnet de conducir profesional para trabajadores cuesta $22.000 y se hace en la municipalidad.



Hoy: por culpa del fóbico a la gestión de @kicillofok el laburante pasa a pagar $300.000 y lo tiene… pic.twitter.com/XOhOuFsxaR — Manuel Passaglia (@manupassaglia) July 13, 2026

Qué cambia con la nueva normativa

Además del nuevo circuito para realizar el trámite, también se modificaron los requisitos de capacitación.

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El régimen establece que para obtener la licencia profesional será obligatorio aprobar un curso teórico-práctico de al menos 20 horas, además del examen psicofísico y la evaluación correspondiente. En las renovaciones también se exigirá un curso de actualización de 20 horas, cuando anteriormente esa instancia demandaba apenas tres.

Frente a las dificultades detectadas durante las primeras semanas de aplicación, el Ministerio de Transporte bonaerense analiza prorrogar por 60 días la entrada en vigencia plena del nuevo sistema mientras se ajusta su funcionamiento.