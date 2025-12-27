La diputada nacional Lilia Lemoine denunció este sábado los altos costos que enfrentan los turistas en Mar del Plata y vinculó el fenómeno a la elección de muchos argentinos de vacacionar en el exterior.

Ads

En un video viral publicado por el activista libertario Fran Casaretto, se ve a una mujer contar que pagó más de $3.000.000 por una carpa por temporada y que luego le quisieron cobrar extra por usar una sombrilla junto a la pileta. Lemoine reaccionó: “Por estas cosas la gente se va a otros países a vacacionar… cuándo vamos a aprender la lección?”.

En el video se observa cómo la mujer se queja por una tarifa que considera excesiva e injusta, luego de haber desembolsado una fuerte suma de dinero. “Cobrar más de tres millones por una carpa y luego sumar extras por servicios mínimos no tiene sentido”, remarcó la turista.

Ads

El caso refleja un problema más amplio: los incrementos en tarifas de carpas, sombrillas y servicios turísticos en la costa bonaerense, que han crecido en los últimos años por la inflación y los costos operativos de los balnearios.

Ads