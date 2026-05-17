La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, realizó un intenso paso por la televisión durante el sábado por la noche, con entrevistas en Crónica TV y La Nación+, donde dejó fuertes definiciones políticas y críticas al sistema universitario, además de apuntar contra la legisladora Marcela Pagano.

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Críticas a la universidad y referencia a los “piqueteros”

En su paso por Crónica TV, Lemoine cuestionó el rol de los docentes en el marco de los conflictos universitarios y volvió a plantear su mirada sobre el funcionamiento del sistema educativo.

“Los profesores tienen a los estudiantes de rehenes, si no van no tienen clases”, afirmó al referirse a la situación en algunas facultades.

🍋 | La Diputada Lilia Lemoine habla sobre el fracaso de la Marcha Universitaria y la respuesta del gobierno.



"Los profesores tienen a los estudiantes de rehenes, si no van no tienen clases."@lilialemoine | @JMilei | @GordoDan_ pic.twitter.com/3Vnay9rwAv — Mia 🍋 (@Mialygosa) May 16, 2026

En ese contexto, también trazó una comparación con etapas anteriores de la política social en el país y recordó a los denominados “piqueteros”.

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“¿Te acordás que antes los periodistas le preguntaban a los manifestantes por qué venís y decían ‘no sé, porque si no me dan la bolsa de comida’? Como se quitaron los intermediarios de los planes, ahora se re tienen a los estudiantes”, sostuvo.

Además, insistió con su postura sobre auditorías en las universidades y cuestionó la resistencia a esos controles.

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Fuertes acusaciones contra Marcela Pagano

Más tarde, en La Nación+, la diputada escaló el tono del cruce político y apuntó directamente contra Marcela Pagano, a quien vinculó con supuestas maniobras judiciales y conflictos vinculados a una ex empleada.

“Sospechamos tráfico de influencias. Tienen operando a Marcela Pagano en el Congreso y vamos a proceder a través de la justicia”, afirmó.

En ese marco, también realizó fuertes descripciones sobre el caso y el accionar judicial que, según su versión, involucra a personas del entorno de la legisladora.

🍋 | Lilia Lemoine habla sobre las amenazas que recibe la ex empleada de Marcela Pagano y sus planes de juicio político:



"Sospechamos tráfico de influencias. Tienen operando a Marcela Pagano en el Congreso y vamos a proceder a través de la justicia".@JMilei | @lilialemoine pic.twitter.com/dXCaTA4kTf — Mia 🍋 (@Mialygosa) May 17, 2026

“Ojalá no existiera alguien así”

Hacia el final de su intervención televisiva, Lemoine profundizó sus críticas personales hacia Pagano y la situación política interna.

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“Ojalá no existiera alguien así”, lanzó la diputada al referirse a la legisladora, en uno de los tramos más duros de la entrevista.

Interna libertaria en tensión

Las declaraciones se dan en medio de un clima de fuerte tensión interna dentro del oficialismo y de cruces cada vez más frecuentes entre distintos sectores en el Congreso.