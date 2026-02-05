Como informó LaNoticia1.com, el martes por la noche Lilia Lemoine acusó a Marlene Spesso de "lucrar con un menor de edad llevándolo a los medios a hacerlo actuar de autista", en alusión a Ian Moche, el niño activista de 12 años que concientiza sobre TEA.

Ads

Las declaraciones de la Diputada generaron muchísima polémica y tanto Moche como Spesso salieron al cruce. "Me pareció muy feo, horrible. No me gusta que ataquen a mi mamá ni a mi familia. ¿Qué puede llegar a saber de lo que es actuar como una persona autista si el autismo es una condición en donde cada persona es diferente?”, dijo el niño.

Rápidamente Lemoine salió al cruce en redes: “La mamá de Ian Moche sigue usando al hijito para figurar (¿sufre de Munchausen?), ganar plata y encima lo usa de escudo. Eso último ya es de vieja cobarde. Si yo le estoy hablando a ella, no a su hijito. Vení y hablá conmigo, bruja. Dejá a tus hijos en paz. No hacés nada por los autistas, nada. Si tu hijo es autista lo exponés a cosas de las que normalmente los padres intentan protegerlos”.

Ads

Y luego volvió a la carga: “La mamá de Ian Moche es una basura cobarde. Y espero que deje de usar a su hijo de escudo... o no le dan los huevos para hablar ella sin meter al chico en el medio. Cada día que pasa queda más en evidencia y más gente se da cuenta. Empieza a ser escandaloso. Inmorales”.

Por su parte, Spesso se manifestó sobre las acusaciones: "Siempre nos trataron de heladeras, de madres frías. Yo tengo el diagnóstico de Ian desde los dos años y medio, con un montón de profesionales que lo acompañaron desde muy chico”, indicó. Y detalló que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) fue tramitado cuando Ian tenía 8 años, mucho antes de que se convirtiera en una figura pública: “No tengo por qué mostrarlo, pero existe”.

Ads

Puede interesarte