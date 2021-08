Desde la Agencia Territorial Junín del Ministerio de Trabajo de la Nación firmaron la resolución que determina la inscripción del Sindicato de Empleados Municipales de Lincoln en el Registro de Asociaciones Sindicales de Trabajadores.

La titular del organismo local, Alejandra Cataldo, dijo: "Nos reconocieron como únicos representantes de los trabajadores municipales de Lincoln. Es un paso importantísimo porque ahora se nos abren muchas puertas que, hasta ahora, estaban cerradas".

En declaraciones al medio local La Posta, repasó: "Hasta el momento, el Ejecutivo municipal no nos reconocía como sindicato. De hecho, en alguna oportunidad, el intendente dijo que sólo éramos ‘una foto’. Y, al no tener la inscripción gremial, mucho no podíamos hacer".

"Ahora, el Ejecutivo nos tiene que reconocer, porque estamos avalados por la Nación. Esto significa podemos solicitar una apertura de paritarias, convenios colectivos, una junta de ascenso y un montón de cuestiones que hasta ahora no sucedían".

Respecto del trabajo que tienen por delante, Cataldo dijo: “Uno de los puntos que más nos importan, además de lo salarial, es el tema del maltrato laboral, porque se están dando, y en muchísimos casos; las condiciones laborales, en general, y los compañeros jubilados”.

“Vamos a comunicar al Ejecutivo la resolución del ministerio y a pedir una audiencia al Intendente" indicó Cataldo, quien denunció casos de "maltrato laboral". Anticipó que exigirán paritarias y reclamarán la reincorporación de trabajadores despedidos.